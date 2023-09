Cae el octavo técnico en Liga Betplay: 'los resultados no se dieron'

Andrés Orozco deja su cargo. Puede que ya lo presintiera pero ya es oficial, de parte de Envigado, el nuevo relevo en el banquillo.

El equipo naranja viene de caer 1-2 contra Millonarios, con remontada incluida, y es colero del campeonato con 8 puntos, por lo cual se presentía una decisión en este sentido.



El técnico en propiedad será Dayron Pérez, acompañado de Sergio Arrieta (asistente técnico), Mario Guzmán (asistente técnico), Diego Trujillo (preparador físico) y Jorge Silva (analista).



"La Familia Naranja agradece el trabajo y profesionalismo del cuerpo técnico interino y desea los mayores éxitos a los entrenadores que desde hoy comandarán el primer equipo del cuadro del sur del Valle de Aburrá", dice el comunicado del equipo.



Sin embargo, no es una salida problemática, ni mucho menos. De hecho, Orozco, quien seguirá vinculado al club, no tiene queja: "Yo estoy muy tranquilo la verdad, desde que asumí el cargo también me cogió de sorpresa porque era la tercera fecha cuando salió Suárez. Siempre he sido de la casa, ya son 14 años donde he pasado momentos muy bonitos y otros no tantos”, dijo.



"Se pensó que era el camino a seguir, como técnico encargado, mientras los resultados mostraban cómo se continuaba. Lastimosamente los resultados no se dieron, las lesiones, pero no son disculpas, seguimos vinculados al club, pero uno como entrenador queda con el sinsabor, cuando uno hace las cosas bien”, concluyó.