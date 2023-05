'Manga' Escobar se ofrece gratis y llevaría a amigo: ¿los ficharán?

Andrés 'Manga' Escobar pudo ser uno de los jugadores más talentosos de su generación pero eligió no serlo. Por eso hoy se habla de él no por sus ofertas sino por su ruego por una oportunidad.

El creativo está en Cali, donde espera la definición del juicio que se le sigue en Islandia por abuso sexual, después de lograr un acuerdo para salir de ese país debido, según él, a un "abuso que cometieron conmigo el Gobierno de Islandia fue muy grande, prácticamente me dejaron en la calle... llegó un momento en que yo me iba a morir en Islandia".



Lo cierto es que está en el país entrenándose por su cuenta y ofreciéndose para jugar de nuevo, aunque fuera gratis: “Tengo muchísimas ganas de jugar en el Cali y es por amor al club... Hablé con el presidente para pedir permiso y hacer la pretemporada. No he tenido comunicación con él. Estoy esperando que me pueda responder. Le dije que siempre voy a estar disponible”, contó en el programa Deporte en común.



“Con el único equipo con el que haría esto es con Deportivo Cali (jugar gratis). Mi trabajo vale pero lo haría por la institución, por nadie más”, añadió el futbolista, de 32 años.



De hecho, como no es un ofrecimiento nuevo y hasta ahora no ha logrado nada, se le ocurrió una oferta, un atractivo 2x1: “Estaba en Chile con Fabián Castillo y me dijo: ‘Si vos vas, yo voy’. Nuestra situación es distinta porque él tiene un salario muy elevado y el club no cuenta con esas condiciones. Yo iría prácticamente gratis y me dijo que él también podría hacer el esfuerzo. La intención de ayudar está de todas las partes”, dijo.



Castillo solo ha jugado 8 partidos con Colo Colo en la Liga de Chile y uno en Copa Libertadores, con dos goles en la cuenta, una falta de continuidad que alimenta la versión de Escobar de ayudar a repatriarlo.



El nacido en Puerto Tejada se tiene toda la confianza para ponerse en la vitrina: “Es más por ayudar a la institución y por amor al arte. Sé que, sin sonar soberbio, sé que soy un gran jugador y puedo ayudar al equipo. Sé que lo puedo ayudar fuera de la cancha. He dicho que me hagan un contrato por el mínimo y no se preocupen por más que yo resuelvo. Eso demuestra las ganas de apoyar al club en lo económico y también en la cancha voy a dar una mano muy grande. Estoy disponible para cuando me necesiten”, concluyó.