‘La idea es obtener el título’: Andrés Llinás y Alberto Gamero

Millonarios y América de Cali hicieron parte del Daytona Soccer Fest en la Florida de los Estados Unidos. Un amistoso que se jugó como un clásico colombiano en busca de prepararse de la mejor manera para lo que será la Liga BetPlay 2022-II que está a la vuelta de la esquina.

Los embajadores, fieles a su objetivo, quieren vencer esa negativa en los últimos torneos en busca de por fin obtener el título liguero que se le ha escapado a Alberto Gamero, mientras que los escarlatas con la misma base del semestre pasado, salvo por uno que otro jugador que regresó ante esa imposibilidad de fichar jugadores, quieren meterse en los cuadrangulares finales y volver a alzar una copa liguera.

En los primeros minutos, las imprecisiones se adueñaron del partido. Pases que no llegaban a sus destinos, pero con un Millonarios que tuvo la creatividad de David Mackalister Silva para conectar con Luis Carlos Ruiz, el flamante fichaje del cuadro embajador para ganarle a esa urgencia de volver al gol. A los diez minutos, el bogotano se juntó con el samario que abrió la cuenta.

América se fue en busca del empate que consiguió con Marlon Torres, y en el complemento, Millonarios volvió a la carga con el juego colectivo que siempre los caracteriza. Daniel Ruiz no fue la pieza fundamental que había sido en el semestre pasado, lució algo perdido dejando lo colectivo para David Silva que se inventó otra acción en el minuto 53 con un gol lejano al fondo.

Buenas sensaciones dejaron Millonarios con el único objetivo para Andrés Llinás y Alberto Gamero de conseguir el título que siempre se les ha escapado. El defensor bogotano mantuvo, ‘el primer partido siempre es el más difícil porque uno viene sin ritmo. La pretemporada es más difícil, uno llega pesado y la idea es soltar. A pesar de ser el primer partido hicimos bien las cosas y seguimos con la misma idea que se ve reflejado en el terreno de juego’.

En especial en los cuadrangulares finales, Millonarios careció mucho de poderío arriba en el frente de ataque. Con Luis Carlos Ruiz hay nuevas esperanzas y lo certificó anotando gol en solo diez minutos. Sobre el samario, Andrés Llinás expresó, ‘para uno siempre es importante debutar de esa forma mucho más con un gol que le da confianza a él y a todo el equipo. La idea este año es poder meter goles, no solo los delanteros sino todo el equipo porque todo el equipo se encarga de meter los goles, no solo los delanteros’.

No titubeó en decir cuál es la idea en el segundo semestre, ‘la idea obviamente es ser campeón. Sabemos que hemos estado cerca pero siempre nos ha faltado cosas y la idea es que no falten esas cosas, sino que podamos conseguir el título que tanto queremos’.

Por su parte, Alberto Gamero destacó la gran preparación contra el América de Cali, ‘era un partido como llama uno, importante contra un gran equipo como América. Hemos demostrado que era una práctica de fútbol que nos hacía falta y creo que hubo cosas buenas y para seguir corrigiendo’.

Sobre su paisano, el samario Luis Carlos Ruiz mostró la alegría por el gol, ‘lo conozco desde hace mucho rato y ahora tengo la posibilidad de tenerlo. Es un jugador que conoce los movimientos, tiene los movimientos importantes aquí habíamos pensado en él por los movimientos cuando retrocede, cuando viene a pivotear y cuando define. Yo creo que hoy para él fue importante y para nosotros también’. Agregó también, ‘nos alegró el gol de ‘Maca’ que llevaba rato sin hacer gol, siempre pegaba en el palo y lo que nos hacía falta eran los goles y arrancamos con dos’.

Por último, habló sobre los objetivos en estos días antes de la competencia y en la temporada, ‘hacer pretemporada no alcanza, primero por los días que descansaron y segundo, por los días que faltan para el torneo. No pudimos hacer una pretemporada a punto. Había jugadores que descansaron pero tenían muchos minutos encima. Tratamos de hacer una recuperación, un reacondicionamiento. Vi al equipo muy bien, haciendo la presión alta que siempre me gusta, haciendo su función de posesión. Hubo cosas importantes y siempre he dicho desde que llegué a Millonarios hay que apuntarle al título. Hemos peleado, hemos sido protagonistas, nos falta ese título que siempre hemos esperado’.