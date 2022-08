Llinás echa más leña al fuego por polémica de Alex Mejía: esto dijo

Quedan pocos días para que llegue ese fin de semana que todos los seguidores del fútbol profesional colombiano están esperando: la jornada de clásicos. Millonarios tendrá ese duro examen de enfrentar a un Independiente Santa Fe que viene hilando victorias, pero que todavía no destaca con su juego, mientras que los embajadores demuestran una forma de jugar muy atractiva y vistosa, que vienen implantando desde un buen tiempo bajo la dirección técnica y el proceso de Alberto Gamero, pero que no ha sido retribuida con un título.

Con ese buen juego que muestra Millonarios en el todos contra todos, los seguidores se han cansado de esperar que el proceso largo de Alberto Gamero no estalle y no de los frutos deseados. Los títulos ligueros han escaseado desde que el samario tomó las riendas del club, y aunque ha estado cerca de conseguirlo, no ha podido dar con ese objetivo.



No solo los aficionados del club hablan al respecto, sino que rivales como Alexander Mejía tiraron un dardo a la institución. Millonarios y Atlético Nacional es uno de los clásicos más importantes del fútbol profesional colombiano, y en las declaraciones de jugadores también se deja en evidencia esa gran rivalidad. El volante barranquillero mencionó en rueda de prensa, "todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien. Y sí, juega muy bien, pero los resultados, ¿dónde están? Esto es de resultados. De nada sirve jugar bonito, llegar allá a lo más alto y al final uno se queda".



Para nadie es un secreto que tiene razón, pues es el semblante que deja Millonarios con impresionantes números en el todos contra todos, pero se desinfla siempre en los cuadrangulares finales, o hasta en finales cuando se vio las caras con el Deportes Tolima, y no pudo revalidar su excelente protagonismo en la Liga BetPlay 2021-I.

En un partido de tanta rivalidad como Millonarios vs Atlético Nacional, si un jugador habla, la otra institución responderá. Ese es el juego del gato y el ratón que también se ve en declaraciones, y que inició la polémica Alexander Mejía, y en tan solo un día, Andrés Llinás le respondió en El Alargue de Caracol Radio.



Andrés Llinás ya da de qué hablar poco a poco en el fútbol profesional. Es uno de los grandes prospectos en la zaga defensiva de Millonarios, y no solo habla en la cancha, sino que también en los micrófonos para responderle a Alexander Mejía. Manifestó que todo es parte del proceso que han llevado, y que los frutos se verán pronto, "yo creo que es entendible que de pronto un rival diga eso. Sabemos que el juego que estamos haciendo en un futuro va a tener que dar sus frutos, sabemos que tarde o temprano los títulos llegarán y cuando lleguen la idea es que no sea un título y que pase una vez cada mucho tiempo, sino que se haga un proceso en el que los títulos sean más seguidos. La idea de este fútbol es que hagamos un equipo competitivo y comencemos a ganar títulos más seguidos".



Tampoco ocultó su ilusión de ser convocado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, "uno siempre tiene la esperanza de ser convocado a la Selección, siento que es el premio más lindo que un futbolista puede tener, pero si llega lo voy a ver como un premio por el trabajo y si no lo voy a ver como una motivación para seguir entrenándome y preparándome de la mejor forma". Seguramente, no será el único jugador de Millonarios que hablará de Alexander Mejía, ni del anhelo de llegar al combinado nacional con las grandes actuaciones del cuadro albiazul.