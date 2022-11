Llinás sobre Millonarios: presión, clásico y conversaciones incómodas

Millonarios se sacó dos pesadas responsabilidades de encima en solo tres días: se clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II y se coronó campeón de la Copa BetPlay 2022 al remontar la llave contra el Junior de Barranquilla.



Se dijo de todo en las épocas de crisis albiazules, pero los jugadores y su cuerpo técnico estuvieron siempre unidos y mentalizados sobre el trabajo y con fe en que las cosas iban a mejorar justo en el momento más crucial del semestre.



Así lo confesó Andrés Llinás, defensor central y referente del plantel que dirige Alberto Gamero. En conversación con ‘ESPN F Show’, el central dio detalles de lo que ha pasado en la interna del equipo.



“Teníamos un peso encima, no solo por estar en Millonarios si no por el fútbol que hemos mostrado. En las últimas semanas no se daban los resultados, pero somos creyentes a una idea y sabíamos que los títulos iban a llegar. Cumplí un sueño al ser campeón y ojalá sea el primer título de muchos”, dijo Llinás.



El zaguero bogotano aseguro que “la idea es ver al mismo Millonarios, un equipo que sale a ganar en cualquier cancha; creo que el título no nos hará cambiar la manera de jugar. Gamero ha sido muy enfático en lo que nos jugamos el domingo en el clásico contra Santa Fe, con nuestra gente, porque queremos ir por el título de la Liga”.

"Fue un momento muy íntimo y me causó muchas emociones"



Andrés Llinás nos cuenta sobre el emotivo momento que vivió con su familia después de salir campeón de la Copa Colombia.



Llinás confesó que “cuando teníamos cinco partidos sin ganar había presión y no entendíamos lo que pasaba. Sabíamos que estábamos a una semana de hacer un papelón para mal o algo histórico para bien”.



El defensor confirmó que en el vestuario sí hubo conversaciones incómodas en el plantel, pero “nunca hubo peleas internas”.