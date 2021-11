Pedían a Román en Selección y Rueda no lo llamó: este sería el porqué

Andrés Felipe Román, lateral de Millonarios, es uno de los más destacados en el fútbol colombiano y se perfilaba como el reemplazante de Stefan Medina, quien resultó siendo baja en los últimos días a causa de una lesión. Pues bien, la ausencia del bogotano en la lista de Reinaldo Rueda sorprendió a muchos, que esperaban verlo como alternativa para la jornada de noviembre.



El periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, indicó que todo se debe a una molestia física, con la que el jugador salió del último partido frente a La Equidad. En la noche del miércoles se habría realizado una resonancia magnética para determinar la clase de lesión. Se trata de "una molestia en isquiotibial", según lo manifestado en Twitter.



Por ahora, Román no fue tenido en cuenta por Rueda y es duda para el partido del domingo, cuando los albiazules se medirán a Deportes Tolima. Todo dependería del resultado que arrojen los exámenes practicados.



Antena 2 y su programa 'Planeta Fútbol', el jugador de Millonarios "se encuentra tocado físicamente" y ese es el motivo por el que no lo habrían convocado en la Selección Colombia. El club todavía no se ha pronunciado sobre la situación de Román.