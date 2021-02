Millonarios desmiente a Boca: ya se conocieron los resultados de Román

Una semana atrás, Boca Juniors descartó el fichaje del lateral derecho Andrés Felipe Román alegando un problema cardíaco, más exactamente una "miocardiopatía hipertrófica" que podría derivar en una "muerte súbita". En medio de la tristeza por el diagnóstico entregado por el equipo xeneize y por no poder cumplir su sueño en uno de los clubes más grandes del continente, el jugador tuvo que regresar a Millonarios y el pasado lunes se sometió a una serie de exámenes especializados para confirmar lo dicho en Argentina.

Sin embargo, Millonarios dio a conocer que después de los exámenes especializados la junta médica determinó que no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, tal como lo había dicho Boca Juniors. Sin embargo, el jugador no tendrá acción por tres meses mientras le realizan exámenes en el exterior.



"Millonarios informa que se le practicaron exámenes especializados de valoración médica cardiológica a nuestro jugador Andrés Felipe Román, que incluyen electrocardiograma, ecocardiograma y cardioresonancia, en la Fundación Clínia Shaio. El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara".



Y agrega: "Los exámenes tomados el pasado lunes concluyen que el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta. Se realizará exámenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior para encontrar mutaciones de secuencias del ADN, que sumados a la consideración de los especialistas de suspender el ejercicio de alto rendimiento por tres meses".