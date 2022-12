Andrés Correa, historia de lucha: de negarle puertas a ser campeón

Deportivo Pereira consiguió el título en la Liga BetPlay 2022-II al vencer en los lanzamientos desde el punto penal a un Deportivo Independiente Medellín que también soñaba con bordar una nueva estrella en su escudo, la séptima para ser exactos. Sin embargo, el premio lo obtuvo el cuadro matecaña respetando su casa como lo hizo a lo largo del certamen. Solo cayó tres veces en condición de local.

El Deportivo Pereira contó con uno de los grandes líderes, no solo del equipo, sino de todo el Fútbol Profesional Colombiano como lo es Andrés Felipe el ‘Pecoso’ Correa. Un capitán sin portar la cintilla perteneciéndole a Jhonny Vásquez y a Carlos Ramírez cuando Vásquez no está. Aunque tuvo que salir en el segundo tiempo contra el Medellín, al lado de Jhonny, aportaron en las instrucciones y en el liderazgo los minutos restantes. Además, Correa protagonizó la imagen del partido rezando con Harlen Castillo antes de la tanda de penaltis.



Andrés Correa se perdió la ejecución definitiva por molestias que lo hicieron abandonar el terreno de juego. Uno de los experimentados, de hecho, el más veterano a sus 38 años se jugaba una final aparte, pues fue el Deportivo Independiente Medellín quien le generó un dolor de cabeza cuando el defensor central empezó a forjar su camino por el profesionalismo. Correa tocó las puertas del conjunto antioqueño a sus 17 años, pero por su estatura, los poderosos lo rechazaron.



En una publicación del Once Caldas en su página oficial cuando Andrés Correa firmó con el cuadro albo, publicaron la historia de vida del defensor. Un luchador de vida desde que nació y que tuvo que batallar incesantemente contra el rechazo del Deportivo Independiente Medellín. Ahí, a sus 17 años buscó otras alternativas afuera del fútbol, volvió a sus estudios, hizo su vida, se casó, formó su familia renunciando completamente a ese sueño de ser profesional en la disciplina.



Así como el fútbol da revanchas, la vida le dio una que nunca olvidará. Aunque dejó el balompié atrás, no paró de jugar de manera aficionada y Águilas Doradas, cuando Andrés Correa iba a cumplir 26 años tuvo la oportunidad de firmar con el que fue su primer equipo en Colombia. Una historia de lucha que demostró el anhelo del defensor central llegando a tocar la oportunidad de su vida.



Jugando torneos vacacionales, como defensor central, Andrés Felipe Correa fue uno de los líderes marcando goles. Así relató para Once Caldas sus inicios, “jugar al fútbol profesional fue un milagro, una bendición, el favor y la gracia del señor, pude debutar de 25 años, en el año 2010, allí empezó mi carrera como profesional”. Continuó relatando, “el profesor Álvaro de Jesús Gómez, a quien recuerdo y le agradezco mucho, me dijo que no iba a ser fácil porque éramos 6 centrales. El profesor veía mi sacrificio, mi lucha constante y mi compromiso, entonces me preguntó que qué otra posición sabía hacer y le dije que, de volante, me puso en el entrenamiento y le gustó”.



Con el pasar del tiempo, Andrés Felipe Correa logró debutar con Águilas Doradas y dejó un gran semblante como volante de marca. Su equipo logró ganar y fue un debut soñado, “todos mis compañeros me felicitaron, fue un gran día”. Por medio de la dedicación y el trabajo, entrenó para saltar a clubes más grandes y posteriormente, lograr hacer historia.



Saltó al Junior de Barranquilla en donde estuvo por cuatro temporadas y logró disputar poco más de 120 juegos, anotando cinco tantos. En el 2015, logró su primer título en la máxima categoría en la Copa BetPlay. En todos los equipos que estuvo, debutando tarde a diferencia de la mayoría de los jugadores que trazan sus inicios deportivos, se convirtió en un líder y capitán. Un referente en la zaga defensiva con el poder de instruir a todo un plantel, algo que en el Once Caldas se le abonó mucho, y que lo demostró también en el Deportivo Pereira. No sin antes, aportar también en el Atlético Huila antes de vestirse de blanco.



Como inició la historia para acercarse al profesionalismo, también se forjó la historia para Andrés Felipe el ‘Pecoso’ Correa que, como un líder y referente a sus 38 años, cambió de ‘vereda’ al equipo rival del Once Caldas después de un corto pasaje en el Atlético Bucaramanga. En el Deportivo Pereira, contra el Deportivo Independiente Medellín, equipo que hace 21 años le cerró las puertas, logró alzar, tal vez, su trofeo más importante en su trayectoria deportiva. No fue fácil, pero, así como dijo cuando jugaba en el cuadro de Manizales, “las oportunidades son para aprovecharlas. La prioridad siempre debe ser jugar, disfrutar y ser feliz. El talento sólo no alcanza. Hay que poner amor y pasión en lo que hacemos y estar muy comprometidos”.