Cadavid confía en fuerza interna del DIM para luchar en Liga y Copa

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Alianza Petrolera, en un juego difícil, cortado y donde Andrés Cadavid con su gol, el décimo que marca con la camiseta poderosa, rescató un punto que les permite seguir acercándose a la clasificación a los cuadrangulares, algo que no consigue el equipo desde la Liga II-2018.

“Debo agradecerle al grupo, se siente el esfuerzo, que estamos acompañados, sacamos un partido adelante, teníamos muchas horas de viaje. Nos costó meternos al juego, entendimos lo que nos estaban planteando y el empate es valioso para nuestras aspiraciones. Buscaremos ahorrar puntos pensando en las tres competencias. Hay compañeros que no han podido jugar, pero tienen hambre y calidad para competir, somos un gran equipo y ojalá podamos clasificar rápido para concentrarnos en la Copa Sudamericana y la Copa Colombia”, comentó el jugador en conferencia de prensa.



En cuanto el trajín de la temporada, Cadavid indicó que “se siente el cansancio, en lo personal, soy un agradecido porque me recupero muy fácil, pero el cansancio se siente. Adelante, los compañeros hacen una lucha, con 10 jugadores nos volvemos muy fuertes y entendimos que encontramos espacios. Hay que apuntarle a todas las competencias, en la Liga, hace rato no la ganamos y tenemos el hambre de ser campeones”.



Sobre la expulsión de Yesid Díaz, Andrés expresó que “hay que tomar mejores decisiones, pero nosotros debemos hacer lo posible para que el balón no entre a nuestra cancha, si no podemos jugar, tocan tomar estas decisiones, a veces toca hacer cosas que quizás no son bien vistas”.



Finalmente, el capitán resaltó que “estamos muy unidos, sin muchas fuerzas, en una cancha difícil, logramos un punto que nos mantiene en competencia. Estamos haciendo un gran proceso, esto es Medellín y hay que ganar todo”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8