Anderson Plata se pone a punto para ser determinante en el DIM

Anderson Plata llegó hace unos días a Independiente Medellín y rápidamente se puso a trabajar para poder aportar de cara al inicio de los torneos del siguiente semestre. El atacante de 32 años tuvo un corto paso por el fútbol árabe y se sumó al equipo dirigido por Alfredo Arias, con quién ya ha tenido conversaciones según reveló.



Plata, con pasado en Deportivo Pereira, Millonarios, Santa Fe y Atlético Huila. podría sumar sus primeros minutos en el repechaje de la Copa Sudamericana que se jugará el próximo miércoles en el Atanasio Girardot.

“Ya hablé con el profe y me estoy poniendo a punto para cuando llegue la oportunidad poder aprovecharla. Estoy muy contento de estar aquí. Espero hacer las cosas bien”, mencionó el extremo de 32 años..



“En las prácticas me he sentido bien. El torneo en Arabia terminó hace un mes. Estaba de vacaciones. Gracias a Dios venía entrenando un poquito y ya me estoy poniendo a punto para lo que va a ser la Liga y la Copa”, añadió.



Por último, recalcó el buen recibimiento por parte de la afición del 'Poderoso' y señaló que su compromiso en este nuevo paso en su carrera es total. "Me he sentido muy querido. La gente me ha dado la bienvenida muy bien. Espero aportar mucho a ellos y al club”.