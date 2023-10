El verdadero error en Tolima vs Santa Fe que perjudicó a 'cardenales'

Mucha inconformidad generó la derrota que sufrió Independiente Santa Fe en su visita a Deportes Tolima (1-0), que tiene muy comprometida su clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2023.

El momento polémico llegó sobre el final del juego, cuando se invalidó la jugada de Mosquera, quien tomaba un rebota en un momento en que Millán chocaba con el Volpi, lo que el árbitro Carlos Ortega y el VAR interpretaron como falta contra el arquero.



En las repeticiones de la jugada da a sensación que, en vez de falta contra Volpi, lo que habría es penalti por falta del brasileño contra Millán. Eso fue lo que no se analizó, según el analista José Borda, por una falla de procedimiento del árbitro.



“ERROR DE PROTOCOLO En el juego Tolima vs. Santa Fe, el árbitro Ortega PITO la falta de Millán de Santafe sobre el portero Volpi, pero se equivocó pues al PITAR la presunta infracción y no esperar; el VAR no puede intervenir. Se dan cuenta la importancia de publicar los audios?”, publicó José Borda respecto a la jugada.

En el juego @cdtolima vs @SantaFe el árbitro Ortega PITO la falta de Moreno de Santafe sobre el portero Volpi, pero se equivocó pues al PITAR la presunta infracción y no esperar; el VAR no puede intervenir. Se dan cuenta la importancia de publicar los audios pic.twitter.com/QPuR6PHQRc — joseborda (@joseborda1) October 16, 2023

Se dice que a partir de los próximos cuadrangulares se conocerán los audios, pero por ahora sigue siendo un error humano que habría perjudicado a Santa Fe.