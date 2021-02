Dos puntos de nueve posibles: nada que despega el bicampeón

Este miércoles quedó ratificado que el plantel necesita al menos un verdadero refuerzo por las bandas o en ataque, porque el peruano Aldaír Rodríguez no ha dado la talla, al punto que no fue siquiera suplente en el compromiso ante los ‘leopardos’.

Dos empates como local (1-1 con Águilas Doradas y 0-0 con Bucaramanga) indican que hasta ahora no despega el bicampeón colombiano, que frente a Junior hizo un buen partido y en el último minuto se le fue el punto que conseguía de forma parcial.



Para resumir, de no ser por la gran actuación del arquero venezolano Joel Graterol frente a los ´búcaros’, la historia sería distinta. Hay un partido aplazado ante Patriotas, fecha de descanso y tiempo para recomponer.



Para FUTBOLRED, aquí están los aspectos más importantes de la presentación escarlata este miércoles en el Pascual Guerrero:



Mala presentación del campeón: América sufrió demasiado con el acertado trabajo del visitante, que con una marca rígida desconectó a los jugadores pensantes del elenco rojo.



Luis Sánchez, Rafael Carrascal, Duván Vergara, Santiago Moreno estuvieron lejanos a su nivel habitual y a partir de esos bajos niveles individuales era difícil esperar un buen rendimiento colectivo.



El arquero salvó los tres puntos: El guardameta Joel Graterol fue fundamental para que América sumara al menos un punto. Así como lo hizo en el primer tiempo respondió en la etapa complementaria, en acciones mano a mano con los jugadores ‘leopardos’, dos de ellos en los últimos minutos del cotejo.



Se quedó sin marca en el mediocampo: Las salidas de Luis Alejandro Paz y Rafael Carrascal en el segundo tiempo le dieron a Bucaramanga la posibilidad de apropiarse del balón, gracias al buen manejo de John ‘la Goma’ Hernández.



En varios minutos el cuadro forastero se juntó bien, tocó a placer y desde la mitad organizó varias jugadas que llevaron peligro al área escarlata.



Ataque liviano: Dos goles en tres presentaciones es una cifra muy baja y América evidenció que urge de un extremo que pueda entregar la potencia que hasta el momento no tiene.



Adrián Ramos entró en los segundos 45 minutos y aunque intentó con dos remates fue incapaz de superar ese cerco montado por el equipo santandereano.



Bucaramanga mereció el triunfo: Contabilizando las oportunidades durante todo el partido, las más claras las produjo Bucaramanga. El argentino Alejandro Quintana, Andrés Sarmiento y Brayan Fernández desperdiciaron las mejores aproximaciones del conjunto dirigido por Guillermo Sanguinetti, en algunas por no tomar la mejor decisión y en otras por la actuación de Graterol.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces