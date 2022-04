Análisis de un América sin salida: técnicos y jugadores siguen pasando

América de Cali vuelve a comenzar la búsqueda de un técnico que pueda consolidar nuevamente un proyecto deportivo estable, para regresar a las posiciones de privilegio del campeonato, las finales y sobre todo consolidar un grupo, que le permita seguir con el crecimiento de la institución acompañado de los resultados.



¿Quién es el problema? A continuación, el análisis de la situación.

La dirigencia y el manejo de la nómina: Durante los últimos semestres de cada torneo, la dirigencia no ha realizado un esfuerzo considerable para armar un equipo competitivo en cada una de la líneas del campo, a pesar de ser campeón en dos ocasiones y de las participaciones de torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En el cual la defensa ha sido la de menos inversión y la de más bajo desempeño. Además, que algunos jugadores que han contratado han sido más protagonistas en casos de indisciplina que del mismo rendimiento en cancha, evidenciando que se tiene un bajo seguimiento a todos los aspectos que compromete a un deportista.



El rendimiento general de los entrenadores: Desde la salida de Hernán Torres hasta la de Osorio, han tenido estrategas de relevancia, pero que no han podido dar la talla con el América, incluso en la consecución de los títulos. Los pocos que se pudieron consolidar fueron el de Hernán con la consecución del ascenso y que estuvo hasta el segundó semestre del 2017; Alexandre Guimaraes que antes del título estuvo a muy poco de ser despedido en las últimas fechas del Finalización 2019 y que luego logró armar un buen equipo; y en duda en ese grupo, podría estar Juan Cruz Real, que a pesar de la consecución de la estrella 15, por lo general no pudo consolidar siempre el equipo en cancha con una racha de buenos partidos (no solo en el resultado) y es por eso que terminó su ciclo en América.



Jugadores que les costó tener un buen rendimiento: América no ha tenido una nómina estelar en los últimos años, pero entre finales del 2019 y 2020, pudo encontrar un equipo rendidor en muchos sectores del campo con los que logró importantes resultados. La nómina de este año ha tenido que apoyarse de los referentes y hombres de experiencia que aún están en el equipo, pero que infortunadamente para el elenco rojo ha seguido con los problemas en varios sectores y nuevamente se hace énfasis en la defensa, luego pasa la zona de mediocampo, en el cual no se cuenta con una buena regularidad, y en la zona ofensiva todo está dependiendo de lo que pueda hacer Ramos, Sierra con un remate o alguno de los extremos habilidosos.



Además se tienen que tener en cuenta el tema de las lesiones, que en las últimas semanas han sido uno de los factores determinantes, en la cual aún no se encuentra solución; y si todo se sigue como se venía haciendo, hay que empezar a mirar el tema del entrenamiento invisible de los jugadores.



En general, se podría decir que en cada área de las mencionadas hay culpables de la situación, pero al final todo recae en la directiva que es la que gestiona todo lo demás y aunque a veces no cuentan con la buena suerte en algunos casos, en otras las cosas se pudieron realizar mucho mejor.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15