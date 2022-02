Nacional pagó caro sus errores frente a Tolima: análisis de la derrota

Los 36.204 espectadores querían ver a un Atlético Nacional contundente y ganador que había ganado en Bogotá. Por el contrario, el equipo no fue confiable, sólido y a pesar de generar aproximaciones, no logró vencer la portería de William Cuesta. A continuación, cinco puntos donde los verdolagas no pudieron llevarse una nueva alegría en el campeonato.

Precisión en definición: Atlético Nacional hizo 11 remates, de los cuales solo uno fue a puerta. El equipo no fue organizado en ataque, cayó en el desespero del rival y fue presa.



Cambios: Aunque la intención eran sumar hombres en ataque. La salida de Daniel Mantilla generó el perder un hombre de desequilibrio que no pudieron subsanar. En 79 minutos agotó los cinco cambios y el equipo en vez de mejorar, empeoró.



Pelota quieta: Nacional tuvo 11 tiros libres y ninguno fue útil para encontrar una opción clara de gol. Lo que había mejorado en los primeros tres partidos, en este juego no se evidenció esa evolución.



Posesión sin proyección: Nacional tuvo el 60 por ciento de posesión de la pelota, pero no fue efectivo. Contrario a lo ocurrido en Bogotá, donde con menos posesión fue eficaz.



Desesperación: Los últimos minutos, Nacional lució descuadrado, sin ideas, cayó en el juego mental y físico del Tolima y aunque marcó un gol que lo anuló el VAR, incidió esa desconcentración para la posición en fuera de lugar. Esa falta de confianza nubló al equipo en el momento de dar la 'puntada final'.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8