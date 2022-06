Millonarios pecó en defensa de visita, y revivió al Junior: análisis

De manera agónica, Junior de Barranquilla se llevó la victoria. Un triunfo que le hizo perder el liderato a Millonarios, que, aunque empatara, y compartiera el liderato con Atlético Nacional, los superaba por el punto invisible por haber liderado la fase regular.

Sin embargo, Millonarios fue un equipo irreconocible con varios errores y falencias a lo largo de los 90 minutos que condicionaron el partido, y el plan de juego de Alberto Gamero. Con una baja sensible como la de Juan Pablo Vargas, le apostaron a Andrés Murillo. Ante Atlético Nacional brindó un gran partido, pero la pareja de centrales no dio la talla frente a Junior.

En FUTBOLRED analizamos la derrota de Millonarios:

Pecó en defensa: aunque cabalgó de una manera impresionante en la fase regular, los cuadrangulares, que se juegan a otro precio parecen complicarle mucho la tarea. Vencieron con muy poco a Atlético Bucaramanga, empataron con Nacional estando al frente en dos ocasiones, y frente al Junior, revivieron a los barranquilleros que venían con varias dudas en el timonel de Juan Cruz Real.

La clave fue la mala defensa. Andrés Llinás y Andrés Murillo fueron sofocados por la presión alta que protagonizaba cada línea ordenada del Junior, haciendo que Álvaro Montero tuviera mucha participación sacando de atrás al equipo. Cuando los locales tiraron pelotazos, la espalda de los centrales se veía muy comprometida dejando a Miguel Ángel Borja completamente solo.

La cancha jugaba malas pasadas: durante los 90 minutos, el gramado del Metropolitano Roberto Meléndez también fue clave para la mala labor defensiva. El balón iba muy rápido, y el césped estuvo muy resbaloso. Junior supo jugar con su fortín en ese estado enviando balones largos que complicaron a la zaga que trastabilló en varios sectores del estadio. En el complemento, Andrés Murillo se resbaló y dejó el balón suelto para Miguel Borja y Álvaro Montero salvó.

La fricción en los 90 minutos: Millonarios con las pocas ideas que tuvo, y aunque por largos tramos sostuvo la posesión en el juego, careció de generación de juego. A raíz de ello, pegaron en sectores innecesarios, ganándose amarillas que sobraban como a Elvis Perlaza o a Richard Celis que condicionó a Alberto Gamero a realizar variantes.

No hubo socios: cuando Millonarios se hacía con la pelota, a diferencia de otros partidos, el factor Daniel Ruiz no se hizo presente. Estuvo desconectado con pases imprecisos, uno de ellos buscando a Diego Herazo en la primera parte que se fue muy largo. David Mackalister Silva, pese a que intentó cargarse el equipo al hombro, no tuvo ninguna posibilidad de crear peligro.

Álvaro Montero evitó una catástrofe: el arquero, oriundo de La Guajira apareció en los momentos indicados. Poco pudo hacer con las buenas definiciones de Luis González y Carmelo Valencia, pero vivió un mano a mano constante con Miguel Ángel Borja que desactivó de gran manera salvando lo que pudo ser una derrota más holgada.

Jáder Valencia, el cambio que funcionó: en el complemento, Richard Celis ingresó y se ganó una tarjeta amarilla que lo condicionó, y llevó a que Alberto Gamero lo sustituyera posteriormente. Entraron Jáder, Celis, Édgar Guerra, José Cuenú y Óscar Cortés en lugar de Diego Herazo, Carlos Gómez, Elvis Perlaza y Andrés Llinás respectivamente.

Richard Celis ingresó y solo disputó 18 minutos cuando Óscar Cortés lo sustituyó. Cortés recuperó el balón y cedió la pelota a Jáder Valencia para convertir tras el error de Jorge Arias. Más allá de Valencia y Cortés, las variantes poco funcionaron para cambiarle la cara a Millonarios.