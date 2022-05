Junior no tuvo contundencia y se encontró con una muralla: análisis

Tras salir derrotados contra Fluminense en la Copa Conmebol Sudamericana, Junior volvía al rentado local para cumplir con la fecha 19 ante un Cortuluá que no sabía lo que era ganar desde la undécima jornada cuando vencieron a Unión Magdalena.

El equipo corazón revivió ante uno de los peores visitantes del torneo, pues de los diez partidos que disputaron en condición de visita, solo pudo sumar de a tres en una ocasión ante el Deportes Tolima. Contra Unión Magdalena exigieron los puntos y por escritorio se quedaron con el triunfo cuando iban 1-1 en 75 minutos de juego.

La inexorable ley del ex apareció en el momento indicado cuando más lo necesitó Cortuluá por parte de Luis Carlos Ruiz fue suficiente para que los locales se quedaran con los puntos. De ahí en más, Junior atacó incesantemente, y Ernesto Hernández no permitió goles en su arco.

En FUTBOLRED analizamos la derrota del Junior en Tuluá:

Regaló espacios de más: sobre los 20 minutos, en uno de los pocos disparos al arco del Cortuluá, la localía logró abrir el marcador. Alfonso Simarra y Daniel Rosero dejaron un hueco enorme que José Hugo Palacios aprovechó para asistir a Luis Carlos Ruiz que a punta de amagues se puso al frente de Jefferson Martínez y picando la pelota, abrió el marcador.

No contó con la suerte del línea: justo en la primera acción del juego, Junior sacó de mitad y Fernando Uribe creó una infracción al borde del área. Sin Sebastián Viera crearon una jugada de laboratorio, pero el remate pegó en la barrera. Tras otro disparo, Edwuin Cetré quedó habilitado, Ernesto Hernández atajó, y el rebote lo capitalizó Fernando Uribe. Sin embargo, el juez de línea se apresuró y levantó la bandera antes de finalizar la acción sin dar posibilidad a revisar el gol que debió subir en el marcador.

Gran juego colectivo: Junior puso un mediocampo con jugones como Luis ‘Cariaco’ González que volvía a una titularidad, Edwuin Cetré y el protagonismo delante de Fernando Uribe. Por medio de esos tres jugadores pasaron las acciones con un gran juego de primera intención que desactivó las líneas defensivas locales.

No bajó los brazos nunca: pese a un gol tempranero sobre los 20 minutos, Junior se fue en busca de igualar. La contundencia que tuvieron ante Envigado no apareció, y aunque Fernando Uribe y Edwuin Cetré tuvieron mucho volumen ofensivo, no pudieron vulnerar a un inspirado Ernesto Hernández en los 90 minutos.

Fernando Uribe pudo igualar con un centro de Luis González que sobró a la zaga local, pero su remate se fue por encima del larguero. El juego colectivo se volvió más protagonista en el complemento. Cetré, González y Uribe se juntaron, y Ernesto Hernández salvó.

Sigue preocupando de visitante: Juan Cruz Real dejó varias dudas en el inicio del torneo, y no es para menos. Como local ha sido un gran equipo con el Metropolitano Roberto Meléndez como su fortín, pero de visita, solo ha ganado en una ocasión, contra Unión Magdalena también, pero por escritorio y no durante los 90 minutos reglamentarios. Siete derrotas, un empate y dos victorias si se cuenta ese antecedente en el clásico que no pudo culminar por riñas entre las hinchadas.