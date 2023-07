Nacional mejoró, pero le falta: defensa y definición son las falencias

Después de la marcha del técnico Paulo Autuori, Atlético Nacional tenía la misión de recomponer su camino de cara al inicio del segundo semestre y las directivas decidieron de manera interina, dejar al asistente William Amaral, quien buscaba darle una cara distinta al equipo y contra Once Caldas era la gran prueba de fuego.





Frente al Once Caldas, Nacional vivió un partido intenso, donde el equipo verdolaga no desentonó, aunque en el inicio del partido sufrió mucho en defensa y después terminó sufriendo el primer gol, aunque tuvo reacción para empatar rápidamente.



Sin embargo, pese a la mejoría en posesión y un juego más propositivo, al equipo aún le falta para llegar a su mejor versión.



Fallas en defensa: durante el primer tiempo, Once Caldas le hizo saber a Nacional las falencias en esa primera línea defensiva y en dos ocasiones casi que consecutivas, lograron hacerle daño al llegar con claridad con dos cabezazos. Además, en el gol de Dayro Moreno hubo pasividad de los defensores para cerrarle los espacios.



Capacidad de reacción: algo a rescatar en este nuevo Nacional fue sin duda la importancia que tuvo en ataque, donde Dorlan Pabón fue de nuevo esa ficha crucial para empatar el juego. Su visión llevó a darle el pase a Neyder Moreno para que anotara. Por otro lado, lograron juego directo y un poco con más deseo de ganar, algo que antes no se le notaba mucho.



Falta mejorar la puntería: a Nacional se le vio bien cerrando en los últimos minutos y tanto en el primer tiempo como en el segundo, tuvo ocasiones para hacer gol. Sin embargo, no lograron tener la mejor definición para conseguir el gol ganador en ese último tramo del encuentro.