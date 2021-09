Nacional no supo descifrar la defensa rival y resignó puntos: análisis

Atlético Nacional sumó su segundo empate en la Liga, tras 11 partidos disputados. Su fortaleza como local en el Atanasio fue vulnerada por un Deportivo Pasto que le plantó cara, le cortó el juego y le manejó un resultado que había igualado desde el comienzo del segundo tiempo. A continuación, el análisis con los detalles que el líder del campeonato no logró realizar en un encuentro que tenía para asegurar la clasificación, pero que deberá buscarla cuando deba salir de casa en los próximos dos partidos contra Deportivo Pereira y Atlético Huila.



Inicio y salida de juego: Por esta vía llegó el empate del equipo nariñense. Nacional quiso emplear el inicio de juego desde los pies de Aldair Quintana. Sin embargo, esa situación daba para que el arquero mostrara inseguridad cada vez que llegaba la pelota a sus pies. Un gol similar al que marcó Santa Fe en la Copa Colombia, ese corto circuito no lo logró resolver el equipo y cuando dejó de emplear esa jugada, mermó las posibilidades de otro error.



Eficacia: Si bien, Nacional no llegó tantas veces, las ocasiones que generó el equipo no fueron tan certeras como en otros partidos y al final le costaron caro.



Pelota quieta: Una falencia casi endémica en Nacional, las faltas y los tiros de esquina terminaban en el control del rival. Salvo los penales, donde Jefferson Duque es infalible, en esas acciones a balón parado tanto ofensivas como defensivas, los verdolagas sufren demasiado.



Los cambios tardíos: Nacional hasta el minuto 21 del segundo tiempo realizó el primer cambio, cuando Andrés Andrade no podía continuar en el partido por molestias físicas. El técnico tocó tarde sus fichas y no le alcanzó el tiempo para conseguir el triunfo. Intentó poner muchos atacantes, pero estos se estorbaron y no lograron descifrar el buen trabajo defensivo de su rival.



Media distancia: Solo Dorlan Pabón probó por esa vía, el resto de los jugadores intentaban llegar al área chica para rematar a puerta. En el segundo tiempo y con el resultado igualado, teniendo en cuenta la zona defensiva de Pasto, era una buena alternativa lograr vascular el control de la pelota y en algún espacio poder rematar con potencia, pero que no solo Dorlan se atreviera, sino que existiera alguna sorpresa con otro jugador.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8