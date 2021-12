El carácter que le dio el título a Cali en casa de Tolima: uno por uno

Deportivo Cali echó mano de su carácter y lo superó todo en el Murillo Toro: un gol muy temprano, un estadio hostil, hasta la lesión de Teo. Tolima no supo descifrarlo y perdió el título en su casa. Así jugaron, uno por uno:

Deportes Tolima



William Cuesta: 6

No sufrió el primer tiempo pero en el segundo quedó expuesto, la zaga no ayudó. En el primer gol del Cali, que entró por su palo, pudo hacer algo más.



Harold Gómez: 5

Deficiente marca en el segundo tiempo cuando más apretó el Cali.



Julián Quiñones: 6

Lo rescatable, hizo el gol que hizo soñar con la estrella, pero luego falló en el regreso para ayudar a su arquero.



Eduar Caicedo: 5

No fue reemplazo para el ausente Santiago Mosquera. Impreciso y lento en el regreso.



Junior Hernández: 6

Hizo un buen primer tiempo pero en el segundo lo superó Vásquez.



Cristian Trujillo: 5

Lejos de su nivel habitual, superado cuando llegó Colorado al partido.



Juan Ríos: 6

Hizo lo que pudo para equilibrar el medio campo, pero le ayudaron poco sus compañeros.



Daniel Cataño: 6

Otro que no se rajó, pero sufrió un duro golpe en el primer tiempo y acabó reemplazado.



Anderson Plata: 4

Después de tanto esperarlo, muy pobre su regreso. Se perdió el gol del título cuando Tolima aún ganaba el partido.



Omar Albornoz: 5

Lejos del atacante punzante, veloz y ambicioso por la banda. Justamente reemplazado.



Gustavo Ramírez: 5

Pasó del heróico empate en la ida a ser una sombra en la vuelta. No desequilibró.



Deportivo Cali



Guillermo De Amores: 6

Mejoró en la salida a cortar centros, donde falló en la ida, y en el Murillo Toro salvó al menos dos opciones de Tolima.



Juan Esteban Franco: 5

Nervioso en el primer tiempo, fue justamente relevado por Angulo en el segundo.



Hernán Menosse: 5

Falló en la marca en el gol de Quiñones y no fue tan amenazante en el área rival como era usual.



Jorge Marsiglia: 6

Silencioso, eficiente, práctico. Siempre bien el joven central del Cali.



Kevin Velasco: 6

Más efectivo en el segundo tiempo que en el primero, cuando los atacantes locales lo superaron.



Andrés Balanta: 6

Solidario y muy sacrificado en el medio, le cayó de perlas la llegada de Colorado.



Jhojan Valencia: 6

Menos lucido que sus compañeros pero cumplidor del deber.



Harold Preciado: 8

Otra vez impecable, mejor ubicado y asociado en el complemento y autor del gol del título, de penalti.



Jhon Vásquez: 7

Tremenda recuperación del gris juego de ida al gran partido de vuelta: autor del empate parcial 1-1 y 'canchero' para manejar las crisis y salir bien librado.



Teófilo Gutiérrez: 7

No tiene que hacer goles de chilena para ser el hombre clave: manejó al juez, el nerviosismo del rival, el de sus compañeros. Un genio y autor intelectual de la victoria verde.



Angelo Rodríguez: 6

Guerrero entre los centrales, no luce pero ayuda mucho en marca y sirve de pivote.



Juan Camilo Angulo por Franco: 6

Minuto 46

Aseguró la banda y hasta tuvo opciones de gol.



Andrés Colorado por Balanta: 7

Minuto 46

Fue un Cali con él otro muy distinto cuando lo dejó en el banco. Cali ganó pegada, peetración y todo el jeugo del que careció en el primer tiempo.



Caldera por Vásquez: 6

Minuto 79

Entró al partido para manejar el resultado. Cumplió.



Michael Ortega por Teófilo

Minuto 84

Apenas tuvo ocasión de tocar la pelota, pero igual fue campeón.