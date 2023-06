Nacional con Autuori no convence, pero registra intachable registro

Atlético Nacional visitó al fuerte Águilas Doradas, quienes se habían hecho fuerte en su nido, pero que en este cuadrangular desentonaron y terminaron cediendo en sus dos últimos encuentros, pero el verdolaga logró con lo justo vencerlos para encaminarse hacia la final.

Pese a que Nacional no ha tenido un juego de brillante en Rionegro, lograron el mejor resultado posible que los deja con grandes chances de disputar la estrella de este primer semestre. Paulo Autuori ha logrado de a poco construir un equipo y hoy, lo tienen como favorito a ganar el cuadrangular A.



Sin embargo, fuera de su juego irregular dentro del campo que lo han llenado de críticas, finalmente ha logrado mantener buenos resultados que lo tienen peleando en frente nacional e internacional.





​¿Qué pros ha logrado Nacional?



Buen rendimiento de visitante: la victoria a Águilas Doradas no fue una casualidad y haber sacado puntos allí tampoco lo fue, pues a lo largo de la temporada el conjunto dirigido por Paulo Autuori ha sumado buena cantidad de puntos fuera del Atanasio Girardot, convirtiéndose en el mejor equipo de la Liga en esa condición. En 12 partidos disputados entre fase regular y lo que va de cuadrangular A, el verdolaga ha sumado 20 puntos.



Individualidades: sin duda en lo que va de la temporada a Nacional también lo han salvado los buenos momentos de sus jugadores, quienes han tenido destellos de manera regular. Dorlan Pabón es sin duda el que mejor se encuentra y es uno de los máximos goleadores del equipo. En Liga lleva cuatro goles y dos asistencias, únicamente superado por Jefferson Duque, quien tiene 6 dianas.



Capacidad de sostener resultados: otro de los puntos a favor de Nacional es que da pocas ventajas en la parte defensiva y no ha sido un equipo que le han convertido más de dos goles por 19 partidos disputados en Liga. Igualmente, apenas ha recibido 16 anotaciones en lo que va de competencia local.



Potería a cero: frente a Águilas volvieron a sacar su arco en cero después de cuatro partidos de Liga de no conseguirlo. Sin embargo, no deja de ser un dato menor, pues en la temporada de Liga acumulan once veces sin recibir anotaciones en su red.