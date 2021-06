¿Más sabe el diablo por viejo? Carmelo hizo fiesta con jóvenes azules

En un momento pareció un asunto definido: Atlético Junior tenía dos goles de ventaja, metía miedo cuando atacaba, hacía valer el eterno desgaste de Barranquilla a las 4:00 p.m. contra un Millonarios ilusionado y ambicioso, en la ida de la semifinal de la Liga Betplay.

Pero Millonarios apostó dos veces de la misma manera: aprovechar el lento inicio de los partidos en el fútbol colombiano y sorprender, para después replegarse y no tener que correr tanto. El asunto es que apareció Carmelo Valencia con sus 36 años y les dio un sorbo de experiencia a los inquietos azules, que tuvieron que exigirse muy pronto y muy rápido y pagaron el precio en agotamiento.



Así vimos a los jugadores de Gamero bajo el sol abrazador de Barranquilla:



Vargas (6).

El portero resolvió las que pudo pero sufrió las apneas de sueño de sus jóvenes zagueros.



Rosales (5)

Era un partido durísimo para mostrarse, lo improvisaron por Perlaza (positivo por covid) y sufrió como condenado con Fuentes hasta que fue relevado a los 45 minutos.



Llinás (5)

No lució tan seguro como es usual, aunque mejoró en el complemento con respecto al inicio. Durmió la siesta en dos goles de Junior.



Murillo (6)

Un poco más inquiero que su compañero, salvó lo que debió ser triplete de Valencia y eso lo salvó. Le cobraron poca reacción a su espalda.



Bertel (5)

Muy poco favorable balance, especialmente en el duelo con un Sambueza que lo hizo ver mal.



Vega (6)

Fue el escaso filtro que tuvo Millonarios en el medio campo, le pesó más que nada el agotamiento.



García (5)

Poco en marca, casi nada en salida y muchas, muchas dificultades para administrar el cansancio en Barranquilla.



Silva (7)

Poco apoyó la marca, pero eso no es novedad. Y no fue tan grave pues fue el director de orquesta, el hombre de la asistencia para Uribe y el que pudo despejar el empate si Márquez no hubiera desperdiciado su gran servicio



Arango (7)

Anotó el gol del descuento, se inspiró en el segundo tiempo, pudo hacer un golazo de chilena y acabó exhausto, víctima de calambres.



Valencia (5)

No pudo brillar como antes y dio la sensación que le pasa lo que a un conocido colombiano: es más efectivo para cerrar partidos que como inicialista.



Uribe (7)

Otro intachable, anotó para el empate parcial y una falta casi imperceptible lo privó de un gol que era una auténtica joya.



Paz (6)

Minuto 45

Recuperó algo de seguridad, pero también es verdad que Junior no atacó igual en el complemento

​

Guerra (5)

Minuto 45

No fue un mal juego, pero se esperaba un poco más.



Ruíz (6)

Minuto 45

Estuvo inquieto, propositivo, pero no le quedaron muchas opciones claras. Su apoyo para Márquez se desperdició y con él, un empate.



Márquez y Abadía

Minuto 88

Sin calificación​