¡No la tuvo fácil! América apenas pudo sumar un punto con Jaguares

América de Cali protagonizó un discreto partido frente al siempre complicado Jaguares, en un duelo directo por acceder a los cuartos de final. Al final, los porteros José Luis Chunga y Joel Graterol, terminaron siendo figuras del 0-0 en Jaraguay.



El bicampeón colombiano se mantuvo octavo en la clasificación con 26 puntos, mientras que Jaguares llegó a 24. Siguen con vida, pero no la tendrán nada fácil en la última jornada. Los dirigidos por Juan Cruz Real están obligados a ganarle al Tolima en el cierre, si quieren defender su lugar en los ocho.

Este sábado, Jaguares y América se midieron por la fecha 18 de la Liga Betplay 2021-I, duelo que de no ser por los porteros no habría terminado en tablas. América tuvo una buena oportunidad al final, que no supo aprovechar. Encajó dos jornadas sin ganar y prolongó el sufrimiento hasta la última jornada.



Desde los primeros minutos el local fue el que impuso condiciones. A los 17 minutos y aprovechando una mala salida del América, Pablo Rojas puso en aprietos a la defensa escarlata, tras una pelota que levantó desde sector derecho Wilder Guisao. Por fortuna, para la visita, el cabezazo se fue desviado.



La respuesta fue casi automática. Pase largo de Santiago Moreno para Duván Vergara, quien después de ganarle la espalda a Mauricio Castaño, probó los reflejos del portero José Luis Chunga.



Antes de terminar el primer tiempo, Guisao quien fue el más insistente en el local, intentó con un remate desde fuera del área; pelota que atrapó Joel Graterol, sin mayores complicaciones.



En el segundo tiempo, el elenco felino se tomó confianza y empezó a crecer ofensivamente. Con el ingreso de José David Lloreda tuvieron de inicio la acción más clara de gol. Todo se dio a la altura del minuto 60, cuando un remate desde fuera del área sorprendió a Graterol. El guardameta escarlata tuvo que corregir rápidamente, después de dejar escapar la pelota de las manos. La sacó de la línea y evitó el primero para el local.



América pasó el trago amargo con el susto de Graterol y se instaló en predios de Chunga. Con Vergara y Yesus Cabrera logró inquietar el arco felino. La más clara fue un zapatazo del ‘10’, que el portero tuvo que sacar sobre el travesaño. ¡Brillante atajada!



Sin embargo, Jaguares no bajó los brazos y con un par de cambios, trasladó las acciones a zona del América. Pablo Rojas se aprovechó de una mala salida de la defensa y habilitó a Eduardo Sosa, quien llevaba pocos minutos en cancha. Graterol se estiró tras el derechazo que llevaba destino al ángulo. Como si fuera poco, dos minutos después, Joel tuvo que sacar una pelota de Yulián Anchico.



Casi sobre el final, América se perdió una clara con Luis Sánchez, después de un error de Jaguares en la salida. El atacante escarlata la perdió frente al arco, después de eludir a Chunga.