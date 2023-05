América quiere luchar por el punto invisible: enfrenta a Once Caldas

América de Cali quiere cerrar una decente temporada regular y es por ello que este domingo se enfrentará a Once Caldas buscando un triunfo que lo meta en la lucha por el punto invisible.



El cuadro dirigido por Alexandre Guimarães se ubica en el cuarto puesto de la Liga Betplay y llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en los últimos cinco partidos.



El último juego que disputaron los ‘Diablos Rojos’ fue ante Huila que terminó con triunfo americano por 2-0 con goles de Cristian Barrios y Andrés Sarmiento.

Por su parte, Once Caldas llega a su enfrentamiento contra América con un presente oscuro ya que los de Manizales se ubican en el último puesto de la tabla y vienen de una marca de una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos.



El último partido que disputaron ambos combinados fue el pasado 27 de agosto de 2022, duelo que terminó en empate 1-1. Para el ‘Blanco Blanco’ anotó Diego Valdés mientras que en la ‘Mecha’ anotó Marlon Torres.



Cabe señalar que América jugará ante Once Caldas con su mejor plantel posible exceptuando la baja de Iago Falque que se lesionó de gravedad ante Nacional.



Alineaciones probables



Once Caldas: Chaux; Piedrahíta, Torijano, Correa, Cardona, Morán; Pérez, Quiñones, García; Moreno, Cárdenas.



América: Novoa; Córdoba, Andrade, Velasco; Leys, Portilla; Sarmiento, Quintero, Barrios; Ramos, Suárez.



Canal



Win Sports +



Hora



4:10 p.m.



Estadio



Pascual Guerrero