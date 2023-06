Millonarios mira de reojo la final: derrotó a América y es líder

Millonarios está cerca de lograr otro de sus objetivos del semestre. este miércoles, el equipo embajador derrotó a América de Cali en condición de visitante y es líder en solitario del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay. Beckham David Castro marcó el único tanto del partido y su segundo en esta instancia.



El público en el Pascual Guerrero fue sorprendido recién comenzado el partido. Leonardo Castro remató con su zurda y el portero del conjunto escarlata dio rebote. Beckham David Castro, que acompañó la jugada, ingresó por el segundo sector y definió para el 0-1.



A partir de allí, el partido comenzó a tener mucha influencia del árbitro principal. Jorge Duarte, encargado de impartir justicia, tomó varias decisiones cuestionables. En el minuto 10', un cierre de Jorge Arias fue meritorio de penal a instancias del juez, sin embargo, el VAR rectificó. Dos minutos después, una agresión de Edwin Velasco sobre Luis Paredes no fue consideradas como roja.

En el cierre de la primera parte, América tuvo la oportunidad de empatar pero un fallo en la definición evitó el gol. En el 42', Facundo Suárez se encargó de la ejecución de un penal luego de la infracción de Llinás sobre Carlos Darwin Quintero en el área. El delantero remató con potencia pero sin ubicación y el balón se fue desviado.



En el segundo tiempo, América mejoró pero no tuvo suerte de cara al gol. El partido no contó con muchas chances en la parte complementaria. La única fue para el cuadro visitante. Los dos extremos de Millonarios se fueron en un contraataque pero Luis Paredes no puedo culminarla de buena manera.



En el minuto 63', Leonardo Castro, que tuvo un muy buen partido, fue reemplazado por lesión y en su lugar ingresó Fernando Uribe.

Millonarios es líder en solitario de su grupo y sacó una diferencia de 3 unidades respecto al equipo caleño, que aparece segundo en el Grupo B. La revancha de este partido se jugará el próximo sábado 3 de junio a partir de las 8:15 p.m. (hora de Colombia) en El Campín.