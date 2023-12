Millonarios busca ahogar crisis de América y seguir peleando final

Millonarios viene de recibir un fuerte golpe tras perder contra Medellín en el Metropolitano de Itagüí y eso lo dejó de nuevo con desventaja con el poderoso, tras el punto invisible que tiene los dirigidos por Alfredo Arias.



Igualado en puntos con Medellín, Millonarios debe ir a vencer sí o sí a América de Cali, que ha resultado ser el comodín del cuadrangular B, pues ha perdido todos los partidos y frente al embajador quieren sacudirse, pero ante el bajo nivel del equipo de Lucas González, el escarlata no entra como favorito.



Para este juego Millonarios no podrá usar a su defensor Andrés Llinás por lesión, pero lo bueno es que tendrá el retorno de su capitán David Macalister Silva, quien no estuvo contra Medellín y pesó su ausencia en Itagüí.



El cuadro embajador viajó con dos días de antelación para poder adaptarse al clima y ambiente de Cali, además, corrigiendo sistemas tácticos que fallaron contra el poderoso.



Cabe mencionar que una derrota de Millonarios, podría ser el fin para el cuadro de Alberto Gamero en estos cuadrangulares, pues si se le junta una victoria del Medellín, le diría adiós a la posibilidad de repetir final.



América vs Millonarios

Día: domingo 3 de diciembre

Hora: 7:00 p.m.

Árbitro: Diego Ruiz

Estadio: Pascual Guerrero

TV: Win Sports+