América empieza su camino en cuadrangulares: Medellín lo pone a prueba

Comienzan los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2023-II y el grupo B toma protagonismo con dos partidos que darán de qué hablar, siendo América de Cali y Medellín, de los más llamativos.

Independiente Medellín llega con la ventaja del punto invisible y la misión de América es vencer al poderoso, pues empatar significaría una ganancia para los dirigidos por Alfredo Arias.



Para este partido, América tendrá varios regresos que no estuvieron en la última fecha del todos contra todos en el 1-2 que perdieron contra Bucaramanga, siendo Jhon García, Edwin Velasco, Luis Paz, Juan Camilo Portilla, Cristian Barrios y Adrián Ramos las novedades.



Por otro lado, Medellín viajó al estadio Pascual Guerrero con un equipo no muy distinto al último partido, siendo el delantero argentino Luciano Pons la novedad más importante, pues no era convocado hace dos partidos y espera llegar enchufado para empezar el camino a la final.



Para este juego, América llega con siete partidos ganados de local, uno empatado y dos perdidos, mientras que el Medellín llega con mejor desempeño de visitante, al conseguir 3 victorias, seis empates y tan solo una derrota.





Alineación probable América

Jorge Soto; Esneyder Mena, Juan Camilo Portilla, Edwin Velasco, Josen Escobar; Cristian Barrios, Edwin Cardona, Paz, Jader Quiñones, Darwin Quintero y Adrián Ramos.



Alineación probable Medellín

José Luis Chunga; Orejuela, Ortiz, Varela, Gómez; Anderson Plata, Daniel Torres, Alvarado, Cetré, Muñiz y Luciano Pons.



América vs Medellín

Día: domingo 12 de noviembre

Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: Carlos Ortega

Estadio: Pascual Guerrero

TV: Win Sports+