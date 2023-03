América ganó con monólogo y es el líder: 'Bolillo' se hunde con Junior

América de Cali no defraudó a su hinchada y este jueves en el Pascual Guerrero se mostró muy superior ante un Junior que se hunde en el fondo de la tabla. Adrián Ramos y Facundo Suárez firmaron la victoria 2-0 que los convierte en los nuevos líderes del campeonato.



Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien venía de estrenarse con empate (1-1) ante Santa Fe, pasó su primer trago amargo al frente del rojiblanco. Errores puntuales le costaron la derrota en Cali ante un muy ofensivo América, al que le salió todo como lo tenía planeado. La preocupación pasa por cuenta de las lesiones.

Apenas transcurrían 35 segundos de partido y América ya avisaba en predios de Sebastián Viera. Jugada rápida con Adrián Ramos por derecha y pelota en busca de Facundo Suárez. De rebote lo intentó Andrés Sarmiento con un primer remate a puerta, pero la pelota salió desviada.



Junior intentó salir de la presión y reaccionó a los 9 minutos. Pelota larga de Vladimir Hernández para Walmer Pacheco, quien lanzó un centro al que no alcazó a llegar Brayan León. El balón terminó siendo despejado por el arquero Diego Novoa.



Con el pasar de los minutos, América creció y puso contra las cuerdas a la zaga del Junior. En 20 minutos se dio una gran combinación entre Ramos y Suárez, que terminó en anticipación de Viera. Cuatro minutos después el que probó fue Carlos Darwin Quintero, quien estrelló un violento zapatazo en el central Iván Scarpeta.



Quintero, el encargado de las ideas en América, influyó en cada acción ofensiva. Se asoció con todos y buscó su gol. Probó en la media distancia y el tiro libre. Mientras más lo intentaba América, Viera se hacía protagonista en cada intervención. El primer tiempo terminó 0-0 gracias a sus atajadas.



El segundo tiempo terminó siendo un monólogo del América. Junior se defendió con todo su arsenal ante la arremetida escarlata. Una llegada tras otra y el panorama no parecía cambiar. Sobre los 53', Viera salvó a Junior tras una llegada de 'tiquitaca​' que terminó en un disparo a "quemarropa" de Sarmiento. Impresionante intervención del arquero rojiblanco que cerró al primer palo.



Sobre los 10 minutos del segundo tiempo, el árbitro Carlos Ortega fue avisado por el VAR por un posible penalti. Falta de Didier Moreno sobre Quintero, a quien cruzó en una jugada prometedora, y quien se encargó de poner en ventaja a los 'Diablos Rojos' fue Adrián Ramos. Aunque Viera le atajó el cobro, aprovechó el rebote para poner el 1-0.



América siguió creciendo con Carlos Darwin y Adrián. Sin embargo, minutos más tarde los 'Diablos Rojos' se quedaron sin Quintero, quien salió con molestias físicas. Pese a ello, el equipo de 'Guima' no sacó el pie al acelerador y siguió poniendo contra las cuerdas a su rival.



Al final del partido, cuando se jugaba el minuto 86, Facundo Suárez convirtió el 2-0 después de una terrible equivocación, primero de Andrey Estupiñán, después de Scarpeta, quien dejó la pelota viva en el área para que el goleador del campeonato la empujara de cabeza.