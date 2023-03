Junior intentará frenar al América y saborear triunfo en era 'Bolillo'

América de Cali y Junior de Barranquilla se pondrán al día con un partido pendiente, que no pudieron disputar en su momento por cuenta del concierto de Romeo Santos en el Pascual Guerrero de Cali. Un duelo de distintas realidades que ninguno está dispuesto a perder. Se espera un partidazo.



El momento que viven ambos condimenta este encuentro. Por un lado, los de Alexandre Guimaraes buscarán seguir con buenas cifras y adueñarse del liderato, y por el otro, Junior tratará de salir del fondo de la tabla en el inicio de la era 'Bolillo' Gómez. Vienen de un empate que supo a poco.



El técnico rojiblanco podría presentar varias novedades en nómina, en el intento del 'Bolillo' de encontrar el mejor equipo para empezar a ganar. Además de no contar con Juan Fernando Quintero -convocado en Selección Colombia- tampoco estará Omar Albornoz, quien presentó una lesión en el aductor en el último entrenamiento.



El técnico antioqueño haría importantes cambios en defensa, después de haber probar con Freddy Hinestroza como lateral izquierdo en el empate ante Santa Fe. Esta vez emplearía a uno de la posición natural: Edwin Herrera. Además, saldría con Iván Scarpeta por José Ortíz. En zona de volante podría estar el ex-América, Carlos Sierra, y en el frente de ataque sorprendería con Carlos Bacca.



En lo que respecta al América, la única novedad de Guimaraes es el regreso del central Kevin Andrade, ausente en la victoria (1-0) ante Alianza Petrolera. El defensor no pudo estar por una virosis y fue reemplazado por John García, quien marcó el gol del triunfo. De igual manera, Iago Falque que viene de recuperarse y sumar algunos minutos, serían de la partida inicialista.



América de Cali llega a este duelo de la fecha 7 con 16 puntos e instalado en el segundo lugar mientras que Junior es penúltimo, con los mismos 7 puntos del Cali que es colero.



América de Cali vs Junior

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 8:10 pm

Árbitro: Carlos Ortega

TV: Win Sports



Posibles alineaciones

América de Cali: Diego Novoa; Esneyder Mena, Brayan Córdoba, Kevin Andrade, Edwin Velasco; Franco Leys, Juan Camilo Portilla; Carlos Darwin Quintero, Iago Falque, Cristian Barrios; Facundo Suárez.

Junior: Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Iván Scarpeta, Federico Andueza, Edwin Herrera; Didier Moreno, Carlos Sierra; Léider Berdugo, Brayan León, Vladimir Hernández; Carlos Bacca.