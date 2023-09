América va por otro triunfo: recibe a Chicó en el Pascual Guerrero

América de Cali quiere seguir con su buen momento en Liga Betplay II-2023. El cuadro Escarlata arrastra una buena racha y quiere seguir confirmándola ante Boyacá Chicó en el estadio Pascual Guerrero.



Los dirigidos por Lucas González no pierden hace seis partidos y ahora buscarán un triunfo que los pondría en la punta del campeonato junto a Águilas Doradas.



Los vallecaucanos también tienen un buen registro goleador con 16 tantos y tiene un gran registro como local ya que en este semestre solo ha perdido un partido en su casa.

Por su parte, el panorama para Chicó es totalmente distinto ya que solo ha ganado un partido en lo que va de Liga y están en la zona más baja de la tabla de posiciones.



De igual manera, el ‘Ajedrezado’ suma seis meses sin ganar por fuera de Tunja, siendo el último triunfo como visitante ante Envigado.



El último juego entre ambos clubes se dio el pasado 18 de junio en los cuadrangulares del semestre pasado. El duelo terminó 3-2 con triunfo de América en el Pascual.



Ficha del partido



América vs. Chicó



Hora: 8:15 p.m.



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



América de Cali: J. Soto; J. Escobar, K. Andrade, J. García, M. Mina; J. Portilla, F. Leys, L. Mosquera; A. Sarmiento, D. Mosquera, C. Quintero.



Boyacá Chicó: A. Silva; F. Viáfara, J. Aja, I. Scarpeta, J. Garavito; I. Rojas, J. Torres; F. Sambueza, C. Marrugo, E. Valencia; Y. Moreno.