América sin levantar cabeza y con jugadores en departamento médico

América de Cali sumó una nueva derrota en la liga, esta vez visitando al Deportes Tolima por la fecha 13, acrecentando la dura situación del equipo rojo en el torneo, el cual ya tienen seis derrotas en la actual campaña y cada vez más lejos de clasificarse entre los 8.

Para FUTBOLRED, este es el análisis de la derrota escarlata contra los pijaos:

Nuevamente bajas en el equipo: El América sigue sufriendo por las lesiones y hoy la racha continuó, Deiner Quiñones, antes de los 10 minutos tuvo que salir sustituido luego de una disputa de balón a los 4 minutos de partido con Brayan Rovira, uniéndose de nuevo a la extensa lista de jugadores en el departamento médico. El tema cada vez es más preocupante.



Un juego errático en el primer tiempo: Los escarlatas se salvaron de varias anotaciones en la primera parte, en el que el conjunto tolimense no aprovechó las opciones claras de gol, mientras que la visita no pudo sostener el esférico en la salida y con pocas ideas para avanzar.

No aprovecharon el bajón del Tolima: El equipo de Ibagué durante los últimos partidos ha mostrado una cara diferente, en el que los rivales han tenido la oportunidad de vencerlos o empatarles el juego, como sucedió con Patriotas y Once Caldas respectivamente; contra América fue lo mismo en el segundo tiempo y los dirigidos por Osorio no lo supieron aprovechar.

Tener una mejor transición al ataque: El equipo debería aprovechar un poco más el juego directo, para tener más opciones de cara al gol aprovechando los dos buenos delanteros que tienen y sus extremos rápidos, ya que hoy a pesar de ganar la posesión de balón con un 58% y realizar 445 pases (113 más que el rival), de poco sirvió para hacerle daño al conjunto pijao.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15