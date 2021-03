‘Tuvimos más equilibrio’: Cruz Real analizó triunfo frente al Alianza

El técnico Juan Cruz Real había asegurado la semana pasada que no se diera al América de Cali por muerto y que su equipo se va a meter a los cuartos de final. Hasta ahora, en lo que va de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2021, los resultados de los rivales que le anteceden en la tabla le han favorecido, pero, sobre todo, su triunfo este domingo 0-2 sobre Alianza Petrolera lo tiene más cerca de entrar al listado de los ocho, si mantiene la racha ganadora este miércoles frente a Millonarios en el Pascual Guerrero.

Los escarlatas estaban obligados a ganar en la alta temperatura del puerto petrolero y lo lograron con momentos de buen fútbol y goles de Santiago Moreno y Duván Vergara, el último de media distancia, en incluso tuvieron otras opciones desperdiciadas.



Sobre lo que le dejó el partido, Cruz Real afirmó: “Una plaza difícil, los primeros 15 o 20 minutos me parece que el equipo lo hizo muy bien, después tuvimos algunos errores que le permitieron al rival tener alguna situación de gol en el primer tiempo, para el segundo tiempo nos acomodamos mejor, tuvimos un poquito de más equilibrio. me parece que al final por lo que hizo uno y otro, el equipo se lleva un triunfo justo y muy necesario para nosotros”.



En cuanto a la salida de Yesus Cabrera en el segundo tiempo, explicó que “Yesus para nosotros es muy importante, de hecho, estuvimos viendo en la semana un informe de los jugadores que tenían mayor eficacia en lo que tiene que ver con mediocampistas con llegadas a gol, y él es uno de los mejores del fútbol colombiano, o sino el mejor. Para nosotros es muy importante, lo que leímos en el entretiempo fue que necesitábamos mayor equilibrio en el medio, hoy le pedí a una función a él de desdoblarse un poco más porque no jugamos con un ‘9’ de referencia, sino con dos que flotaban por delante de los centrales rivales y él era quien tenía que hacer un recorrido más largo, obviamente con el clima y todo no es fácil, el cambio tuvo que ver con eso, pero sin duda para nosotros es un jugador fundamental”.



Sobre la presencia de Pablo Ortiz en la línea de tres en el fondo, dijo que “sabemos que Pablo es un central izquierdo, de acuerdo con una serie de conclusiones que sacamos si él nos puede dar una ayuda por el sector izquierda por su marca y velocidad, los jugadores en general hicieron un esfuerzo importante, el resultado es mérito de ellos porque esta no es una plaza fácil por el clima y también por la necesidad del rival, gracias a Dios pudimos lograr el resultado”.



Consultado acerca de por qué no utiliza a Héctor Quiñones como lateral izquierdo, señaló que “consideramos que con este rival Ortiz nos podía dar soluciones allí, hizo muy buen partido como lateral, también cuando jugó de central, igual Héctor en los minutos cuando le tocó entrar, lo principal hoy era ganar, un envión anímico para el grupo y para el objetivo que tenemos. Debemos ir partido a partido, logrando los resultados que necesitamos para poder clasificar”.



También se refirió a la decisión de iniciar con Santiago Moreno como delantero: “Gracias a Dios salió bien lo que intentamos hacer, creímos que hoy teníamos que jugar de esa forma para tener mayor sorpresa contra el rival que enfrentamos. Santiago viene demostrando en el correr de los partidos que sigue en crecimiento, eso es muy importante, a veces sale bien, a veces no, lo importante es que pudo hacer gol y trabajar bien desde el funcionamiento que tuvo que hacer en esa posición para el colectivo”.



América recibirá este miércoles (3:30 p.m.) a Millonarios en el Pascual Guerrero esperanzado en otro triunfo que lo podría meter entre los primeros ocho de la Liga. Es un rival directo que viene con la misma intención, por lo que seguramente será un partido de grandes emociones.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces