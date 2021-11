'Fuimos inferiores al compromiso que teníamos: Pompilio analizó caída

América de Cali sigue de capa caída. Perdió 1-2 este sábado con Equidad en Bogotá y las posibilidades de clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021 son muy remotas.



Con 23 puntos quedó dependiendo de un milagro, pero más que eso lo preocupante es su bajísimo rendimiento futbolístico, que no tiene mejoría a dos fechas del todos contra todos.



El asistente Pompilio Páez ocupó por última vez el banquillo rojo ante la sanción de Juan Carlos Osorio y en rueda de prensa entregó sus opiniones sobre este nuevo revés que los aleja más del cupo y al mismo tiempo del cargo.



Sobre lo que sienten después del partido, señaló: “Primero, ofrecerle nuestras disculpas a todo lo que tiene que ver con América, a su Junta Directiva, a la institución, a nuestra hinchada porque hoy fuimos inferiores al compromiso que teníamos. Pensar en una clasificación, para nosotros era una final, pero infortunadamente el equipo tuvo unos primeros 20 minutos terribles desde todo punto de vista, en los que no es capaz de defender un saque de banda, ahí no hay esquema, no hay estructura de juego, simplemente, simplemente determinación, ganas de defender, que no se me entren a la casa. Luego un tiro de esquina en el que no podemos evacuar la pelota, no podemos llegarle a un rebote y nos hacen dos goles de forma muy clara y contundente, con errores individuales y colectivos por no saber defender empezando el partido”.



Añadió que “eso lógicamente afectó mucho el partido, porque el fútbol es un estado de ánimo, ellos entran en confianza, incluso en ese sentido lo pueden golear a uno, es de la manera que lo golean uno. Un tercer gol hubiera sido una debacle terrible, de todas maneras, hicimos una sustitución, cambiamos a línea de cuatro, pero el problema no era ese, el tema era que no sabíamos defender desde ese momento y de allí en adelante tuvimos muchos problemas, en lo que tiene que ver con el tercio defensivo al tercio medio, porque Equidad no nos quitaba la pelota, simplemente nosotros se la regalábamos, permitíamos que se adueñaran del partido y tuvieran remates. El primer tiempo nos costó mucho llegar al arco rival”.



De la leve reacción sostuvo que “en el segundo tiempo a los 46 segundos hacemos el descuento, pensamos en la reacción, habíamos hecho dos sustituciones, mejoramos un poco, pero no nos alcanzó para sacar un equipo del fondo, replegado como Equidad, con muchos efectivos detrás de la pelota, ya les controlamos en partido, pero nos faltó la claridad en el último tercio y fue muy difícil lograr al menos el empate”.



En cuanto a la salida de Luis Alejandro Paz afirmó que “colocamos un jugador de menos marca, pero que conectara el juego como Rodrigo Ureña, en el segundo tiempo América controló el partido, jugó la mayoría de las veces en el campo de ellos, en los últimos 20 metros no abrimos la cancha como esperábamos, pero no movimos al rival para crear los espacios ni una superioridad numérica o cualitativa de algún jugador para que encarara, y nos costó, porque realmente Equidad se defendió de mejor manera. Mejoramos de sacar la pelota del tercio defensivo al tercio medio, pero nos faltó esa claridad de encontrar al hombre libre que moviera al rival y aislara al extremo con el lateral. Sí luchamos el partido, pero nos faltó claridad como para crear opciones de gol”.



Sobre si se han sentido respaldados por los jugadores, enfatizó que “pensamos que esto es una responsabilidad de todos, de nosotros que lideramos este proceso deportivo en cabeza del profesor Osorio. La verdad, hemos tenido demasiados altibajos, hemos tenido muchos errores en el terreno de juego y seguramente nosotros también nos hemos equivocado en la escogencia, en la estrategia de algún partido, pero siempre hemos pensado en lo mejor, en acertar. En la semana este grupo trabaja, hace muy buenas cosas, aquí todos somos responsables y los mayores responsables somos nosotros quienes lideramos el grupo. El día que sintamos que no tenemos un respaldo de parte de los jugadores, tomaremos nuestra determinación, en los partidos nos ha costado llevar esa ejecución del plan que tenemos y tener una eficiencia en los principios que aplicamos y una eficacia en momentos de buscar los goles, tanto para defender como atacar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces