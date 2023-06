Guimaraes reaccionó a la dolorosa caída en Cali: 'América mereció más'

El técnico Alexandre Guimaraes se marchó con la amargura por no haber podido rescatar al menos un punto ante Millonarios en el Pascual Guerrero, en un marco impresionante con cerca de 38 mil hinchas que tiñeron de rojo el estadio. La fiesta la organizó el local pero el que celebró fue el visitante.

En la rueda de prensa, el entrenador brasileño habló poco. Lo que sí recalcó es que América "mereció más" y que "tuvimos un volumen de juego durante el primer tiempo que por lo menos nos pudo haber puesto a empatar".



'Guima' valoró lo hecho por Millonarios, que al final se llevó los 3 puntos del Pascual Guerrero: "El rival hizo lo que tenía que hacer, en el segundo tiempo buscó una oportunidad con un error nuestro, que prácticamente no lo tuvimos. Nos faltó un poco de frescura por los costados para intentar con los cambios".



En charla con Win Sports, Guimaraes agregó que "el fútbol no es de merecimientos sino de quien anota la oportunidad que tiene y fue el caso de ellos. Lo que toca ahora es planificar el partido que viene. Hay dolor porque el equipo hizo un partido para llevarse un punto por lo menos pero todavía estamos vivos, ahora toca ir a Bogotá y hacer el mejor partido posible para ganarlo".



Y recalcó en la "frescura" que le hizo falta en los cambios: "intentamos apoyar un poco más a los laterales pero no tuvimos frescura para terminar la jugada bien, ya fuera un pase entre líneas o un centro. La intención de los cambios no se vio porque la bola no llegó".



Finalmente, Guimaraes se refirió al partido como tal, y reconoció que América hizo más para salvar al menos un punto: "No le voy a quitar mérito al rival pero los partidos son de momentos. Al empezar el partido tuvimos una oportunidad de gol y no la metemos, en la siguiente jugada vienen ellos en su única oportunidad y la convierten, después de eso fue un monólogo nuestro. Tuvimos llegadas, el penalti, pero a veces sucede así. El empate hubiera sido lo más justo de acuerdo al volumen de juego. En el segundo tiempo ellos hicieron los movimientos que tenían que hacer, se cerraron y buscaron un contraataque. Lo hicieron bien".