'No matarnos más la cabeza', Luis Paz y las cuentas que hacen América

El volante del América de Cali, Luis Paz, se refirió a las dos pruebas que tiene por delante el bicampeón colombiano si quiere acceder a los cuartos de final. Por ahora está metido en la pelea y tendrá dos duelos directos, frente a Jaguares, que también está tras uno de los cupos, y Deportes Tolima, que lucha por los primeros lugares. Los rojos tienen las cuentas claras y es ganar seis puntos de seis.

Este martes, en diálogo con el programa Zona Libre de Humo, el futbolista fue claro al asegurar que tienen que ganar lo que venga. "No nos pongamos a darle más vuelta a esto, perdimos y ahora tenemos que hacer 6 de 6 y no matarnos más la cabeza. Esto se vuelve una constante, debemos ganarle a Jaguares, luego a Deportes Tolima. Debemos ganar y si clasificamos, al rival que venga también hay que ganarle".



Y continuó: "a equipos como América se le exige ganar todo y nosotros lo tenemos claro, sabemos en que equipo estamos y para eso estamos 35 jugadores para afrontar lo que se venga. Lo que nosotros consideramos es que debemos mejorar la efectividad, siempre miramos eso, tenemos 2 o 3 de entrada, fallamos y luego nos complicamos".



Paz también se refirió a lo defensivos que suelen ser ciertos equipos, por lo que se complica que sus atacantes lleguen al gol. "Es obvio que entre más espacio tengan los jugadores desequilibrantes, pueden hacer daño, pero si no lo hay es más complejo llegar al arco. No lo veo como excusa sino como una realidad que toman muchos equipos para lograr objetivos. Si a nosotros nos toca meternos atrás para defender el marcador, obvio que lo vamos a hacer".



Finalmente, el jugador del América dijo que "seguiremos trabajando para que en próximas ocasiones no nos pase y abrir esas defensas y obtener el resultado que queremos", esto recordando el último partido en el que cayeron en casa frente a La Equidad.