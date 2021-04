'No nos alejamos de la clasificación, estamos en los 8', Juan C. Real

América de Cali empató este sábado en su visita a Jaguares y aunque esperaba sumar 3 puntos para ubicarse mejor en la tabla, el empate del DIM con Alianza, le permitió mantener el octavo lugar en la tabla. Dependen de sí y en el cierre del todos contra todos tendrán que vencer a Deportes Tolima.

En la rueda de prensa post-partido, Juan Cruz Real analizó el punto que sacaron de Jaraguay y visualizó la clasificación a cuartos de final. "Me deja tranquilo como compitió el equipo en un escenario difícil, pero estamos satisfechos es cuando ganamos. En esta situación lo más importante es mantenernos en los ocho, y lo conseguimos con el punto que sumamos. Tenemos la opción en el último partido de no depender de nadie".



Y continuó: "No creo que nos alejamos de la clasificación porque estamos en los ocho. Con los cambios buscamos de renovar piernas y uno tiene que ir pensando en lo que viene, no solamente en el hoy. Esta es una plaza que no es fácil y buscamos más frescura. Con Adrián (Ramos) buscamos lo que nos puede aportar, a pensar que no está al cien por ciento. Estamos encaminados a clasificar en el último partido".



El entrenador fue consultado sobre una de las últimas acciones del partido, que pudo significar el triunfo en Montería. Al respecto, Juan Cruz Real dijo que "en la jugada de Luis Sánchez pudimos terminarlo ganando, pero no se dio. Fue un partido difícil y con los resultados que se dieron, hasta el momento estamos clasificados. Tengamos en cuenta que América nunca ganó acá. Es una situación a nuestro favor para el último partido, vamos a trabajar para eso".



También se refirió a lo que buscó con Pablo Ortíz, quien ofició como lateral por izquierda, y a los cambios. "Consideramos que Ortiz está dando soluciones, le tocó marcar un jugador desequilibrante como Guisao y creo que hizo un gran trabajo. Es el que yo considero y al final yo tengo que tomar decisiones para buscar soluciones, y todos han venido teniendo posibilidad, uno lo va viendo de acuerdo a los rendimientos. Adrián (Ramos) va regresando de una lesión y hay que llevarlo de a poco".