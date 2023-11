América tendría definido los jugadores que no seguirían para 2024

América de Cali llegó con rótulo de favorito a los cuadrangulares de Liga BetPlay 2023-II, pero luego de tres partidos perdidos en el grupo B, el equipo dirigido por Lucas González quedó sin chances de llegar a la final.

En busca de reestructurar la plantilla para 2024, las directivas del equipo ya estarían eligiendo cuáles jugadores son los que no continuarán para el próximo año y aunque no hay nada oficial, se habla de una barrida de seis futbolistas.



El diario ‘El País’ de Cali, dio a conocer los jugadores que estarían en carpeta para salir de la plantilla y sorprende algunos nombres, aunque su salida se dará más por la irregularidad que tuvieron en el semestre.



Uno de los jugadores que saldrá es Diego Novoa, quien no tuvo suficientes minutos tras la llegada de Jorge Soto y no logró competirle al joven arquero, quien se adueñó del arco en todo la Liga.



De igual manera, Facundo Suárez también estaría en esa lista y tras no tener el mejor rendimiento con el cuadro cardenal, tendría su salida segura.



Por último, aparecen Daniel Mosquera, Cristian Arrieta, Joyce Ossa y Gastón Sauro, quienes tampoco estarían en los planes, aunque algunos de ellos podrían ir a préstamo tras tener contrato vigente.



Se espera que América termine competencia y así las directivas junto al cuerpo técnico empiecen el plan para mejorar la plantilla de cara al 2024 y en las próximas semanas se podrían conocer más detalles sobre salidas.