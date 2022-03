‘Tuvimos coraje’: una de las figuras en América analizó el clásico

Después de la presentación en el clásico contra el Cali en Palmaseca, el América ha recibido buenas críticas por la actitud que tuvo el equipo, al aguantar por más de 45 minutos con dos jugadores menos en el terreno de juego. Uno de los destacados en la zaga defensiva fue el central John García, que analizó lo realizado por el grupo en una nueva edición del clásico vallecaucano.

“primero tengo que felicitar a mis compañeros, creo que todo el plantel anda en una buena sintonía y tónica. Nos replanteamos después de haber pasado un momento difícil y del cual estamos aprendiendo, trabajando diariamente. Tuvimos coraje para competir definitivamente cuándo nos vemos con dos hombres menos, sabíamos que teníamos que renunciar al ataque con el resultado a favor y teníamos que defender cada balón con la vida”.



Mencionó que han trabajado esas situaciones en el entrenamiento: “ellos sumaban muchos hombres al ataque, nosotros ya habíamos trabajado esas posibilidades de vernos con dos hombres menos y sabíamos cómo teníamos que defender la posición en el campo, hasta dónde podemos llegar, qué podíamos hacer y cuáles eran las opciones que teníamos enfrente al rival, que tuviéramos en el momento. Hemos cometido errores no somos ajenos a ello, somos autocríticos, pero hemos ido corrigiendo, esperamos y trabajamos para que día a día mejoremos esas falencias dentro del campo”.



Habló de la armonía que hay dentro del grupo y dio su análisis inicial de Medellín, su próximo rival de Copa Sudamericana: “nadie disfruta una situación de esas y nosotros nos encontramos creciendo, mejorando y tenemos un grupo muy unido con todas las personas que estamos dentro, de una amistad muy bonita, todos jalando el lazo para el mismo lado, hemos tenido momentos que no han sido buenos para nosotros y vamos saliendo de ello, trabajando para siempre estar adelante, para ser protagonistas y sí bien nuestro juego no es tanto defendernos como nos tocó. Una llave difícil con un equipo que también viene creciendo y jugando muy bien y vamos a competir de tú a tú”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15