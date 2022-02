Regreso triunfal de Luis Sánchez: así salió figura con el América

La última vez que se pudo ver a Luis Sánchez sobre el terreno de juego, fue el pasado 25 de mayo del año pasado, en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción (Paraguay), cuando América de Cali enfrentó a Cerro Porteño por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto ‘escarlata’ en ese entonces dirigido de forma interina por Jersson González, buscaba un triunfo contra los guaraníes para acceder a los octavos de final de la copa, pero infortunadamente cayeron derrotados 1-0 y Sánchez tuvo que salir del campo al minuto 75 por una lesión de rodilla, que horas después se conoció la gravedad de la misma, por la afectación del ligamento cruzado.

El atacante fue operado con éxito y comenzó un largo periodo de recuperación y adaptación, que culminó con el regreso del canterano a un partido oficial después de casi 9 meses, aportándole de nuevo a su equipo en la fase ofensiva y marcando el gol del empate contra La Equidad en el ocaso del compromiso. Esto fue lo comparecido por el cucuteño al terminar el juego.



“muy feliz la verdad, esperar todo este tiempo para volver a las canchas, al juego, como que se me hacia larga la espera, pero llegó el momento y hoy se da la oportunidad de regresar y de una linda manera de volver; respecto al juego nos vamos muy felices con el trabajo que hizo el grupo, porque jugamos, intentamos, todo el partido se vio como dominamos el juego, lastimosamente no sacamos los tres puntos, pero nos llevamos un punto muy importante que nos va a servir para el resto del torneo”.



Mencionó lo debe mejorar el grupo de cara a los siguiente compromisos: “tenemos que ser más eficaces en el último tramo de la cancha y ahí estamos trabajando día a día, yo creo que le puedo aportar ese último pase que necesita nuestros delanteros y también como hoy que puedo llegar a hacer gol, entonces eso puedo aportarle al equipo”.



Detalló su papel dentro del campo para romper las líneas defensivas de los rivales: “ha sido un tiempo largo que lo he tomado con mucha calma, he esperado el momento que llegara, llegó y el último pase que pueda dar es también de la secuencia de pases que hagamos durante el juego y como dice el míster, sabemos que muchos equipos los sometemos en el juego, así que a veces es difícil buscar un lugar donde filtra el balón, porque se repliegan y se nos hace complicado, pero igual siempre intentamos, jugamos y proponemos buscar ganar todos los partidos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15