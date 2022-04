Guimaraes tras el empate en Montería: ‘lo cambió absolutamente todo’

América de Cali empató de visitante 1-1 contra Jaguares de Córdoba por la fecha 17 de la liga colombiana, en el Estadio Municipal de Montería; en unas circunstancias donde el resultado hubiese sido de gran importancia por el hombre de menos que se tuvo durante casi todo el partido, pero como el equipo necesitaba ganar para seguir en carrera de clasificar, este resultado sirve muy poco. El técnico Alexandre Guimaraes, analizó lo que sucedió en el juego.

“A veces las situaciones del VAR te favorecen o no y salimos otra vez teniendo que jugar muchos minutos por delante en inferioridad numérica y en unas condiciones muy complicadas, así que tengo que rescatar ese espíritu combativo que el equipo tuvo para intentar tener el 1-0 y después jugar con el 1-1, pesando en alguna situación como la que se dio en el contragolpe que hicimos con Esneyder Mena y otras dos o tres, que nos faltó un poquito de precisión en el último pase”.



Dijo que desde ahora empezaran a preparar el próximo partido: “Ahora nos toca encarrilar la preparación para el partido en casa contra Alianza Petrolera y por supuesto preparar también a partir de ahora el partido de vuelta contra el Unión Magdalena por la Copa Colombia”.



Habló de la intención inicial del equipo: “creo que el equipo tenía una intención, queríamos atacar con mucha gente, con los dos atacantes más Daniel Hernández y David Contreras. Infelizmente la expulsión lo cambió absolutamente todo y tuvimos que recurrir a otro tipo de juego, que no era el que pretendíamos por supuesto para tener más volumen ofensivo, pero lo que se hizo era lo que se tenia que hacer, vamos recuperando gente para esta recta final y después ir preparando todo lo que viene”.



Se refirió a lo realizado por el equipo en defensa: “el comportamiento defensivo hay que analizarlo producto de la instancia de inferioridad numérica, hasta antes de eso el equipo no sufrió absolutamente nada. Volvimos a defendernos de la manera como podíamos y al final me sirvió para mirar la respuesta de algunos jugadores que no



habían trabajado con nosotros antes, en este tipo de adversidad y para mi como entrenador es muy importante”.





