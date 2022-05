América aceptó el fracaso y apuntó a responsables: Tulio se despachó

América de Cali se quedó sin el pan y sin el queso en el primer semestre de 2022. No solo quedó eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana, sino que además se quedó por fuera del baile de los ocho en la Liga y no logró avanzar a cuartos de la Copa Betplay. Un innegable fracaso deportivo del que habló Tulio Gómez, máximo accionista del club, aceptando su responsabilidad y apuntando a Juan Carlos Osorio.

"En este semestre hemos fracasado, es culpa de Tulio y Osorio, la responsabilidad de Guima será en el segundo semestre. Trabajaremos duro para corregir errores y llevar de nuevo a la Mechita a lo mas alto del FPC, las derrotas no son eternas, los triunfos son efímeros", escribió el directivo en sus redes sociales.



En charla con Lo mejor de la fecha de Win Sports, el directivo se refirió al papelón de los 'Diablos Rojos' este año, después de ilusionarse con el proyecto que encaminó Juan Carlos Osorio y que prometía títulos para la institución. Tulio fue claro y destacó que "fracasamos totalmente, desde el 2018 no teníamos una campaña tan mala. América como equipo grande está obligado a estar dentro de los ocho. Nos equivocamos y hemos cometido muchos errores".



Gómez aseguró que el contrato que tenía con el técnico Juan Carlos Osorio no les permitía sacarlos antes de tiempo. "Si se hubiera podido desde un principio habríamos cambiado de técnico, pero ahí nos equivocamos. Ahora el contrato del técnico y de los que lleguen, tendrá una cláusula de que la no clasificación del club dentro del octagonal, será causal de despido. Se tendrán 3 meses de indemnización si hay que despedirlo, una cláusula de escape".



El directivo salió en defensa de Alexandre Guimaraes tras el fracaso del América de Cali en el semestre y dijo que no solo es un técnico que viene llegando sino que además se encontró con un equipo "destrozado". Mencionó que físicamente están muy mal. "Yo le dije que la responsabilidad de él está para el segundo semestre, que está difícil, pero los jugadores están muy contentos con la llegada de él. Es muy práctico y trabaja la parte física, la táctica, tiene buen manejo de grupo".



América cerrará su amargo semestre en la fecha 20 de la Liga Betplay I-2022 cuando enfrente a Unión Magdalena en Cali. El ciclón viene de despacharlo en los octavos de Copa Colombia.