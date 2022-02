'Ya lo dimos por descartado': Mauricio Romero sobre caso Hinestroza

Hace unos días, Tulio Gómez máximo accionista del América, se despachó contra los agentes de jugadores por el caso Marino Hinestroza. El club lo había incluido en su proyecto pero un empresario le armó planes en México. "No lo dejó renovar con nosotros. Lo teníamos prestado al Palmeiras por 1.8 millones de dólares; se lo llevó y lo negoció con Pachuca", contó Gómez en Blog Deportivo, de Blu Radio.

Este miércoles, en charla con Zona Libre de Humo, el presidente del club Mauricio Romero, se refirió a esta situación, que se ha convertido en un dolor de cabeza para el América. "Él nos manifestó que no iba a renovar por más que le hicimos una buena propuesta para seguir. Ya dimos por descartado ese tema. Lo hemos analizado desde el punto de vista jurídico pero es poco lo que podemos hacer. Nos confiamos en el jugador y su agente, con quien habíamos hecho un acuerdo verbal pero al final no lo respetaron".



En aquella charla con Blog Deportivo, Tulio Gómez dijo también que "nosotros estamos tomando medidas y vamos a revisar qué agentes están representando a nuestros jugadores, y por ejemplo, si hay alguno representado con Gianluca le diré si se queda con él o con América. No puedo tener un ladrón representando a un jugador nuestro".



El Presidente del América habló del futuro del portero Diego Novoa, quien es representado por el agente de Hinestroza. "Está pensando en terminar su vínculo con el agente que tiene, pero lo quiere hacer porque se ha dado cuenta que está mal de agente, el club quiere renovar a Diego".



Gianluca de Franco, empresario que tiene que ver en esta historia, no solo representa a Hinestroza y Novoa, sino que tiene un gran número de jugadores en el FPC como Andrés Murillo (Millonarios), Juan Sebastián Pedroza (Santa Fe), Andrés Cadavid (DIM) y Yony González (Cali), entre otros.