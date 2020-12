A Castellanos no le ayudó la defensa; Graterol, impreciso en la salida

La disputa por la estrella del 2020 ya empezó. Este domingo, América de Cali se impuso por 3-0 a Santa Fe en el Pascual Guerrero y llegará con una buena ventaja el próximo domingo 27 de diciembre al Estadio El Campín, para definir el título navideño.

En un partido en el que los errores puntuales fueron evidentes, Leandro Castellanos fue el más perjudicado. El arquero de Independiente Santa Fe vio como su arco fue vulnerado en tres ocasiones, en la que su defensa, de manera muy pasiva, no le ayudó a evitar los goles en contra.



El primer gol, entre los volantes de contención y los zagueros, le permitieron a Yesus Cabrera ganar un rebote fuera del área, para segundos después sacar un remate de pierna izquierda, pegado al palo izquierdo de Castellanos, difícil de atajar.



En el segundo tanto, Vergara sacó provecho de una defensa desorinetada y con mucha libertad, entrando solo, mandó el balón al fondo del arco para poner el segundo en el marcador. Castellanos no tuvo mucho por hacer.



Santiago Moreno fue el encargado de sellar el marcador con el tercer gol al minuto 78, el juvenil le ganó la espalda a Dixón Rentería, y con gran clase definió ante la salida del capitán cardenal, que, por tercera vez vio su arco derrotado.

Por otra parte, Joel Graterol, arquero revelación del campeonato, no sufrió goles en contra, pero en varios tramos del partido dejó su arco a disposición del visitante, debido a sus errores en salida. El guardameta venezolano tiene como característica principal salir a cortar los centros, a varios metros de su portería; no obstante, en la la ida de la gran final, el guardián de 23 años estuvo impreciso y no logró su objetivo.



Sus malas salidas dejaron al conjunto de Harold Rivera muy cerca de descontar: un palo de Dixon Rentería y un cabezazo por arriba del travesaño de Giraldo, pudieron dejar otro resultado en el marcador. No hay que confiarse.

Con el 3-0 a favor, los escarlatas viajarán a Bogotá con una gran ventaja en la serie. Santa Fe, de local, buscará remontar el marcador. Se define la Liga 2020.