Osorio y una baja sensible en América de Cali: se va un campeón

Juan Carlos Osorio ya se puso la camiseta escarlata y está listo para asumir el proyecto de América de Cali de cara al segundo semestre del 2021. Sin embargo, el técnico risaraldense ha visto como el plantel sufre algunos cambios, entre ellos la salida de uno de los referentes que se consagró con el título de Liga en el 2020.

Según reveló el periodista Carlos Arturo ´Petiso' Arango, quien sostuvo una conversación con Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, Yesus Cabrera no va a continuar en el equipo vallecaucano ya que no llegó a un acuerdo económico con el club y no renovó su contrato.



Así, Osorio tiene su primera baja sensible pensando en la Liga BetPlay 2021-II. Además, en las últimas horas se confirmó la salida del delantero Diber Cambindo a Independiente Medellín.



También se habla de la posible salida de Rafael Carrascal a Cerro Porteño Rodrigo Ureña al fútbol de Chile y de Duván Vergara al fútbol europeo.