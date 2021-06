Atención, hinchas del América: Yesus aclaró los rumores de su salida

La novela de mitad de año en el fútbol colombiano. El futuro de Yesus Cabrera es una completa incógnita, su contrato en América está próximo a vencer y Junior de Barranquilla aparece sobre el horizonte.



Los rumores de una posible llegada al Metropolitano son cada vez más fuertes, razón por la que el mismo jugador salió a aclarar el panorama.

En diálogo con el medio ‘Primer Tiempo’, Yesus habló sobre su relación contractual con el conjunto escarlata y las posibilidades que tiene de firmar con otro equipo. Eso sí, no dio nombres propios.



“Fue un semestre de mucho aprendizaje, en lo personal hubo puntos muy altos que podemos seguir reconfirmando para seguir creciendo en nuestra carrera deportiva. Esperemos que lo que resta del 2021 sea algo de bendición para lo que es Yesus Cabrera en lo individual”, expresó.



Preguntado sobre el interés de otros equipos, el cartagenero manifestó que “todas las cosas que se han dicho son ciertas”, situación que lo ubica como potencial baja del bicampeón colombiano para el segundo semestre.



Aclaró que estos días serán “trascendentales” para determinar si continúa o no en América. “En estos días tomaré una decisión para lo que es el futuro de Yesus Cabrera, y que todo el mundo quede contento, tranquilo”, complementó.



Justamente sobre la relación con el rojo vallecaucano, dijo lo siguiente: “No he dejado de hablar con América, porque primero que todo soy muy agradecido con la institución por lo que me ha dado, por lo que ha sido Yesus Cabrera dentro de estos años, por lo que he ganado y nunca se le van a cerrar las puertas. Han sido negociaciones durante estos 6 meses que no hemos podido concretar... Quiero tomar una decisión que sea sabia y que tenga la bendición del Señor”.



Recordemos que en los primeros seis meses del año, Yesus participó en nueve goles de su equipo: cinco anotaciones y cuatro asistencias. Fue de lo más regular en la temporada.