Yesus Cabrera explicó las razones de su salida del América de Cali

Yesus Cabrera fue uno de los jugadores importantes en el bicampeonato de América de Cali en la Liga BetPlay 2019 y 2020. En esta última incluso cambiando de posición por orden del técnico Juan Cruz Real.



El volante cartagenero de 30 años fichó hace poco por el Cuiabá, club ascendido recientemente a primera división en Brasil, que lucha por hacerle resistencia a los grandes de ese país.



En diálogo con el ‘Súper Combo del Deporte’ en Cali, se refirió por primera vez a las razones de su salida del América, ya que el máximo accionista, Tulio Gómez, dijo en su momento que había solicitado un alto incremento para darle continuidad a su contrato.

Cabrera manifestó que “se dan varios factores para que hoy en día no esté en América de Cali, el primero es un deseo mío, un sueño de tener una experiencia en el exterior, y dentro de esa negociación con el América hubo muchas situaciones que terminaron en que yo no renovara, una para mí fue la manera de renovación, el tiempo, no fue prudente, fue casi a la ligera, terminándose el contrato”.



El mediocampista añadió que “la negociación siempre fue directa con don Tulio, él en días anteriores manifestaba que mi renovación era muy costosa, cuando con América a mediados de abril ya teníamos algo arreglado verbalmente y que la negociación se fajara porque puse una sola condición y es que se me hiciera el pago de la prima a la firma en dos partes. La condición fue porque en la renovación anterior de tres años se pusieron unas fechas y no se cumplieron, solo para garantizar que no se me corran las fechas y contar con el dinero pactado en la negociación. Con eso se paró la negociación, creo que a si don Tulio le hubiera parecido costosa la transacción, no hubiera aceptado el acuerdo verbal y habría respondido que era mucha plata, hagamos esto o lo otro. Si se acepta es porque está bien. En los últimos meses, faltando poco tiempo para el vencimiento del contrato, se manifiesta que no hay plata en el club, de todas esas cosas que siempre se dicen y nunca se llega a un arreglo, ya cuando está encima uno va pensando en otras cosas, tenía una carta de intención de un equipo de Turquía y se me fue metiendo más el deseo de jugar en el exterior”.



Reconoció que no estaba en los planes de Osorio: “Nunca hablé con el ‘profe’, aunque se siente tranquilo en su nuevo destino. “Dios hace las cosas en su tiempo, seguramente si yo hubiera ampliado con América, el equipo hubiera ganado un dinero por mí. No hubiese tenido ningún problema en firmar, el tema no pasa por plata ni por otra cosa, sino por organización en cuanto a los temas contractuales”, apuntó Yesus.



Sobre la posición en la que más le aportó al cuadro rojo, dijo que “al lado de un cinco, en ese momento del torneo en que el ‘profe’ entendió que ahí yo era importante para el equipo, que me gustaba jugar allí y me puso gracias a Dios fue en las finales del 2020, fue mi mejor momento”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces