América se juega un partido de alta tensión en Ibagué ante Tolima

Quedan cuatro partidos de la fase regular de la Liga BetPlay II-2021 que serán finales para América de Cali, que no tiene otra opción que ganarlos todos y esperar que los cinco equipos que lo anteceden en la tabla no vayan a sumar más que el elenco vallecaucano.

Así están las cuentas y esa es la condición de los directivos para que permanezca el cuerpo técnico que comanda Juan Carlos Osorio. Por ello, el compromiso de este jueves (8:10 p.m.) es vital para los ‘diablos’. Con 19 puntos, una derrota ante los ‘pijaos’ lo dejaría mal herido, casi sin vida.



El calendario no es nada cómodo para ellos y después de perder 0-2 con Nacional tendrán que apretar los dientes y buscar lo que ha sido bastante equipo esta temporada: 14 en 15 partidos, una cifra que no da siquiera 1 por juego.



La convocatoria de 189 jugadores es la misma que se tuvo ante Nacional. De ella no hacen parte el lateral derecho Cristian Arrieta y el volante Larry Angulo, expulsados en el juego de vuelta ante Santa Fe en El Campín. Sin duda, la ausencia que más se siente es la de Angulo, quien con su media distancia intentaba otra alternativa de ataque.



Esta semana no hubo contacto con el plantel, seguramente por el momento complicado que atraviesan tras la derrota frente a los verdolagas, pero deben expresar en la cancha todo su apoyo al entrenador risaraldense, que nuevamente montará un conjunto ofensivo que lo acerque a la consecución del objetivo.



Es necesario que la mayoría de los jugadores levante su nivel, porque lo visto hasta ahora es demasiado pobre. Incluso Deinner Quiñones, que comenzó bien, se ha contagiado de las malas actuaciones y se ve egoísta, tratando de resolver las llegadas al arco rival.



Tampoco Adrián Ramos encuentra sociedades para armar las jugadas colectivas y finiquitar con tranquilidad. Es cuestión de recuperar el potencial colectivo que se le vio al grupo en escasos partidos.



Tolima no ha sido un adversario cómodo para América, en varios compromisos en el Manuel Murillo Toro ha tenido para golpearlo primero, pero ha terminado imponiéndose el derroche físico de la ‘tribu’. Pero en esta oportunidad hay otras obligaciones, entendiendo que los dirigidos por Hernán Torres también quieren los tres puntos para sellar su tiquete a los cuadrangulares con anticipación.



El juego aéreo de sus defensores centrales, la velocidad de Ánderson Plata y la potencia con gol de Juan Fernando Caicedo son aspectos con lo que el cuadro escarlata debe tener mucho cuidado, especialmente si repite la línea de tres en el fondo.



Datos en el previo



En 15 partidos disputados en Primera División desde 2002, Deportes Tolima solo perdió dos veces jugando como local ante América de Cali (9 triunfos, 4 empates).



Deportes Tolima ha perdido solo uno de sus últimos 19 encuentros como local en Liga (11 victorias, 7 empates), 0-1 ante Junior en marzo. Por otro lado, el conjunto de Ibagué acumula 29 partidos en casa sin irse en desventaja al descanso, desde enero de 2020.



América de Cali ha perdido tres de sus últimas seis visitas en el torneo (1 triunfo, 2 empate), la misma cantidad de derrotas que en sus 20 encuentros previos fuera de casa (9 victorias, 8 empates).



Deportes Tolima es el equipo más contragolpeador de la Liga BetPlay II-2021 (13), de los cuales 12 han finalizado en remate, también máximo registro. Sin embargo, el equipo de Ibagué solo ha marcado un gol de esta forma.



América lidera los registros de proporción de goles desde fuera del área en el torneo, tanto marcados (36% –5/14) como recibidos (33% –5/15).



Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)



Jueves 28 de octubre



Hora: 8:10 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Lisandro Castillo (Bogotá)



Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba) y Fabián Orozco (Arauca)



Probables formaciones:



Tolima: Álvaro Montero (William Cuesta); Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Leyvin Balanta; Cristian Trujillo, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Junior Hernández; Ánderson Plata, Juan Fernando Caicedo.



D.T: Hernán Torres.



América de Cali: Diego Novoa (Joel Graterol); Kevin Andrade, Jorge Segura, Marlon Torres, Elvis Segura; Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña (Carlos Sierra), Deinner Quiñones, Jeison Lucumí; Gustavo Torres, Adrián Ramos.



D. T.: Juan Carlos Osorio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces