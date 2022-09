América quiere continuar la buena racha de local: recibe al Pereira

Este jueves, América de Cali recibe al Deportivo Pereira por el compromiso aplazado de la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero, duelo que no se pudo llevar a cabo en su momento por la realización de la Copa América Femenina, y en el cual el equipo dirigido por Alexandre Guimarães, espera dejar atrás la derrota contra Medellín y seguir sumando de a tres de local.



El grupo luego de regresar de la capital antioqueña, hicieron los trabajos de recuperación física y ejercicios de fuerza. El martes y miércoles estuvieron realizando la articulación y practicando la pelota quieta, pensando en el duelo contra los matecañas.



De momento la única novedad que podría tener el equipo es el regreso del mediocampista Juan Camilo Portilla, quien tuvo un fuerte golpe en clásico contra el Cali y por eso, no estuvo en juego anterior, aunque será esperado hasta última hora por el departamento médico.



Sobre el partido, el delantero Gianfranco Peña dijo que “el equipo se encuentra super, bien preparado. En estos días previos al partido hemos tenido sesiones de entrenamiento duras, exigentes y nos van a ayudar para poder sacar un buen resultado. Nos enfrentamos a un equipo difícil, tienen buenos jugadores, un técnico joven y esperamos tener un buen partido, sabemos que tenemos que ganar para poder apuntarnos a las finales”.



Datos previos



América de Cali no perdió en los últimos siete partidos ante Deportivo Pereira en Primera División (4V 3E). Es la racha invicta más larga en los enfrentamientos entre los dos equipos en el torneo en el Siglo XXI.



América de Cali ganó sus últimos tres partidos en casa en Primera División. La última vez que hiló cuatro victorias consecutivas como local en el torneo fue entre septiembre y octubre de 2020 (4V).



Deportivo Pereira no perdió en sus últimos cinco partidos en Primera División (2V 3E). Es su mejor racha invicta en el torneo desde una de ocho partidos entre octubre y noviembre de 2021 (5V 3E).



América de Cali tiene el menor porcentaje de pases acertados en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 (75.2%). Deportivo Pereira tiene el tercer menor porcentaje en ese indicador (77.1%), superando La Equidad (76.2%) además de América (75.2%).



Los partidos de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 tuvieron 16 goles anotados (10 en favor, 6 en contra). Es el menor promedio de goles en los partidos de un equipo en la actual temporada del torneo (1.6 por partido).



Alineación probable

América: Joel Graterol; Daniel Quiñones, Marlon Torres, John García, Brayan Vera; Didier Pino (Juan Camilo Portilla), Carlos Sierra, Esneyder Mena, Deiner Quiñones, Adrián Ramos; Gianfranco Peña.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Estadio: Pascual Guerrero.



Hora: 8:05 p.m.



TV: Win Sports +.



Árbitro: David Espinosa (Antioquia).



VAR: Ricardo García (Santander).



