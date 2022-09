¡A romper la mala racha! América recibe a Patriotas en el Pascual

Este domingo, América de Cali recibirá a Patriotas de Boyacá a las 7:40 de la noche por la jornada 12 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, en el estadio Pascual Guerrero. Duelo en el cual los dirigidos por el técnico Alexandre Guimaraes, quieren volver al triunfo luego de caer en las dos presentaciones anteriores, visitando a Medellín y recibiendo al Pereira.

Los americanos, posterior al juego de la noche del jueves, regresaron a los entrenamientos en la tarde del viernes, con los trabajos de flexibilidad y recuperación física de los jugadores, que fueron partícipes del compromiso, mientras los demás hicieron trabajo táctico. El sábado, trabajaron específicamente la parte táctica para enfrentar al equipo de Tunja.



La principal ausencia que tendrá el equipo será la del defensor Marlon Torres, quien tuvo que salir sustituido en el primer tiempo contra Pereira y el viernes se conoció que sufrió una fractura de antebrazo y estará de baja, al menos un mes.



Datos previos:

América de Cali nunca perdió como local ante Patriotas Boyacá en Primera División (3V 2E). Los Diablos Rojos no recibieron goles en tres de esos partidos (2V 1E).



América de Cali no anotó goles en sus últimos dos partidos en Primera División (2D). Es la primera vez desde agosto de 2021 que los Diablos Rojos no anotan en partidos consecutivos en el torneo (1E 1D).



Patriotas Boyacá tiene el mismo número de victorias (2), empates (3) y derrotas (6) después de 11 partidos en el Clausura de la actual temporada que tuvo en el Apertura. La única diferencia es que anotó dos goles menos en la segunda parte de la temporada (12 vs 10). Los goles recibidos también son los mismos (15).



Carlos Sierra es el único jugador que tiene una efectividad menor que 10% en sus remates entre los jugadores con más de 15 remates en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022. El jugador de América de Cali acertó al arco tres de sus 32 remates en el torneo (9.4%).



Patriotas Boyacá es uno de los cuatro equipos que no recibieron goles en los primeros 15 minutos de partido en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, junto a Deportivo Cali, Junior y Águilas Doradas. Sin embargo, Patriotas es el equipo que más recibió goles en los últimos 15 minutos en el torneo (7).



Alineación probable:

Joel Graterol; Daniel Quiñones, Kevin Andrade, John García, Brayan Vera; Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra, Deiner Quiñones, Esneyder Mena, Adrián Ramos; Gianfranco Peña.

Estadio: Pascual Guerrero.

Hora: 7:40 p.m.

T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Wilmar Roldan (Antioquia).

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15