América, con el agua al cuello, se pone al día en Liga ante Patriotas

Cada fecha que pasa hace que la presión aumente. América de Cali sigue sumando de a punto y las opciones se le van a acortando por su mal momento en la Liga BetPlay I-2021. Este miércoles (8:05 p.m.) se pone al día en el calendario con su visita a Patriotas, otra vez urgido de un triunfo.



El campeón colombiano solo le ha ganado a Boyacá Chicó (1-2), el otro equipo boyacense, y en el mismo escenario al que regresa para tratar de sacar cabeza. No será sencillo, porque Patriotas está en las mismas condiciones, lo aventaja por solo un punto y lucha por no quedarse fuera de la fiesta final.



Los últimos tres partidos entre ambos rivales en Tunja a partir del ascenso escarlata han terminado en tablas: 1-1 el 3 de febrero de 2019, 0-0 el 11 de agosto de 2018 y 0-0 el 6 de mayo de 2017, resultados que piensan revertir los dirigidos por Juan Cruz Real para evitar que la situación se les siga complicando.



Para este juego se espera la reaparición del zaguero central Pablo Ortiz, pero Duván Vergara y Adrián Ramos seguirán por fuera y a ellos se su suma el recientemente vinculado Díber Cambindo, quien en días pasados en un entrenamiento chocó de rodillas con Luis Alejandro Paz y aunque siguió jugando así, en Pasto se vio afectado de los isquiotibiales y por precaución en esta oportunidad será ausente en Tunja.



Así las cosas, el peruano Aldaír Rodríguez volverá a recibir la oportunidad de estar como punta de lanza, pero tendrá el acompañamiento de Yesus Cabrera y Santiago Moreno, en tanto que Jeison Steven Lucumí, Guillermo Murillo y Carlos Cortés Barreiro quedarán como alternativas.



El plantel no realizó rueda de prensa previa, pero el preparador físico Christian Juliao manifestó en ‘El Súper Combo del Deporte’ que “nosotros en ningún momento nos hemos mostrado desesperados ni nos encontramos mal, este es un cuerpo técnico que, primero, tiene la bendición de Dios, somos unos bendecidos de Dios y cuando está de la mano de Dios no debe tener miedo ni puede perder el control, uno vive tranquilo, y más tranquilo cuando sabe que ha entregado lo mejor en el día a día como persona a nivel profesional. En lo cualitativo estamos muy tranquilos de lo que hemos hecho y en la evolución que hemos visto de nuestros jugadores, En la parte cuantitativa, que es como en el deporte se mide, lógicamente no es la mejor posición, lógicamente no es la mejor muestra para defender el día a día, pero somos conscientes de que vamos a encontrar más rápido la victoria que de perder, eso nos da tranquilidad”.



Sobre la cantidad de bajas que han tenido, explicó que “a nivel muscular solo hemos tenido lesionados a Óscar Cabezas y Duván Vergara. Adrián Ramos es una persona que por el amor tan grande que le tiene a la institución compitió a una gran exigencia el año pasado y eso lo fue llevando a que tuviera un desgaste articular, más la huella deportiva que tiene, por el trajín, porque todo deportista a los 34 o 35 años de edad va a presentar esas secuelas por el alto impacto, ya está mostrando las secuelas del alto rendimiento que ha podido sostener en la línea del tiempo. Se le revisó, tenía un desgaste en los meniscos, lo fuimos llevando para evitar que en algún momento el grupo médico tuviera que operarlo, gracias a Dios se ha hecho un trabajo especial, ya este miércoles empezará trabajos de campo, lo de él no es una lesión por cargas de trabajo o preparación física, sino por la edad cronológica y la alta exigencia del alto rendimiento de un deportista, más aún en la élite, en la que se sostuvo 12 años”.



América lleva cuatro empates consecutivos y su posición en la tabla no le da margen de error para que siga en esa racha y menos que pierda frente a Patriotas si quiere enderezar el camino.

Miércoles 3 febrero



Hora: 8:05 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Estadio: La Independencia, de Tunja



Árbitro: Héctor Rivera González (Nariño)





Probable formación:



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno; Aldaír Rodríguez.



D.T.: Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces