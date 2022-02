América: a volver al triunfo frente a un Once Caldas que viene invicto

América de Cali se continúa preparando para su quinto juego en condición de local en esta Liga I-2022, cuando este domingo a las 8:15 de la noche reciba por la novena jornada al Once Caldas en el Estadio Pascual Guerrero. Los ‘escarlatas’ esperan volver al triunfo en esta liga, el cual no consiguen desde la fecha 3 cuando vencieron de local 3-0 al Bucaramanga, el pasado 30 de enero.



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio posterior a la derrota en Barranquilla el domingo anterior, volvieron a los entrenamientos el lunes en Cascajal con los ejercicios de flexibilidad para recuperación física de los jugadores que fueron participes del juego contra Junior.



Durante la semana han realizado diversos trabajos para el mejoramiento grupal del equipo, con ejercicios de velocidad, potencia, trabajo táctico y movimientos específicos para la coordinación en campo, enfocados especialmente para el tema defensivo, que ha sido una de las materias pendientes del América en este torneo y además, que para los próximos juegos no podrán contar con el central Marlon Torres, por un desgarro del recto anterior del cuádriceps derecho.



Este sábado tuvieron su último entrenamiento con los ejercicios tácticos y la simulación de juego correspondiente al compromiso contra Once Caldas. El volante Luis Alejandro Paz analizó lo que será enfrentar al equipo manizaleño.



“Once Caldas es un equipo que viene muy fuerte, invicto, con esa confianza de varios partidos ganados, con jugadores con recorrido, grandes; adicional a eso tiene jugadores que ya llevan un buen tiempo juntos y los que no, llevan buen tiempo jugando y en buen nivel. Por eso en estos momentos están contando con un buena salud deportiva en lo que va del torneo y ante eso, salir nosotros para poder contrarrestar todas las virtudes que ellos tienen y las debilidades hacerlas notar, para poder sacar provecho”.



Luego tuvo su intervención el técnico Osorio que habló de la preparación y de su rival: “lo importante es que vamos a poner un equipo muy competitivo y hemos tenido suficiente días para preparar, si se puede preparar un juego, porque se prepara lo pre jugado más no lo que se va a jugar, pero entendiendo y previo a un análisis que se le ha hecho a ese gran rival, muy bien dirigido en otras cosas por el profe Corredor, creo que vamos a poner un equipo en cancha muy competitivo y que nos pueda dar todas las probabilidades de ganar”.



Luego el estratega añadió: “vamos a enfrentar a un muy buen equipo, a uno de los técnicos más aventajados del fútbol colombiano, estamos buscando soluciones a la nómina que tenemos… espero que el día domingo las soluciones que estamos buscando nos den un buen resultado”.



Para este juego se espera el regreso del delantero y capitán Adrián Ramos luego de inconvenientes físicos y también que haga por fin su debut el mediocampista español Iago Falque.



Datos previos

América de Cali acumula 14 partidos sin perder como local ante Once Caldas en Primera División (8 victorias y 6 empates), su mayor racha invicta en vigencia en casa ante un mismo rival de la categoría desde 2002, por delante de Atlético Bucaramanga (8) y Unión Magdalena (8).



América de Cali ha perdido solo uno de sus últimos nueve partidos como local en Primera División (5 victorias y 3 empates), el único de ellos en el que no anotó (0-1 vs Deportes Tolima en diciembre), después de haber perdido tres de sus cinco anteriores en casa (1 triunfo y 1 empate).



Once Caldas suma 11 partidos sin perder en la máxima división (6 victorias y 5 empates), después de haber caído en 10 de los 14 anteriores disputados (2 triunfos 2 empates). De hecho, el conjunto caldense es el único aún invicto en este Apertura 2022 (7 partidos – 4 victorias y 3 empates).



América de Cali, con un gol anotado en el tiempo añadido de la segunda parte hasta ahora, es el equipo con mayor índice de goles esperados después del minuto 90 de partido (1.59 xG).



Once Caldas suma 15 puntos en sus primeros siete partidos de esta Liga Dimayor I-2022 (4 victorias, 3 empates y 0 derrotas), su mejor rendimiento a estas alturas de un torneo de la categoría desde el Finalización 2018 (17 puntos –5 triunfos, 2 empates y 0 derrotas).



Alineación probable

Joel Graterol (Diego Novoa); Eber Moreno, Jorge Segura, John García, Elvis Mosquera; Juan Portilla, Larry Angulo, Carlos Sierra, Joider Micolta, Luis Sánchez; Adrián Ramos (Alejandro Quintana).



Estadio: Pascual Guerrero.

Hora: 8:15 p.m.

T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

Var: Andrés Rojas (Bogotá).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15